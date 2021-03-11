В Гидропарке в Киеве сгорел развлекательный комплекс

Пожар произошел в деревянных домах недалеко от моста Метро.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Гидропарке в Киеве произошел большой пожар в комплексе "Фрегат".

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве , около двух часов поступило сообщение о пожаре на проспекте Броварском.

На месте спасатели увидели, что загорелась двухэтажная деревянная постройка, огонь перекинулся на рядом расположенные здания. Общая площадь пожара составила 300 кв.м.

Тушение пожара осложняется тем, что основные конструкции зданий деревянные.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

На место происшествия отправили 6 единиц основной и специальной техники и 26 человек личного состава.

Судя по фотографиям горящих домов, пожар произошел в комплексе "Фрегат", состоящем из отеля, ресторана и яхт-клуба.