За воскресенье в Украине подтвердили еще 5 572 новых инфицированных ковидом, больше всего - в Винницкой области
На втором месте - Житомирская область, где обнаружили 570 заболевших.
Наибольшее количество заболевших подтвердили на Винничине - 578 человек. На втором месте - Житомирщина (570). В Ивано-Франковской области обнаружили 508 инфицированных, в Черновицкой - 447. Об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он также сообщил, что за 7 марта от последствий коронавируса умерли 106 человек (всего - 27 128), выздоровели - 1 734 (всего - 1 198 254). Совокупное количество выявленных случаев ковида в Украине составляет 1 406 800.
Количество заболеваний в регионах 7 марта:
г. Киев - 286 случаев;
Винницкая область - 578 случаев;
Волынская область - 83 случая;
Днепропетровская область - 212 случаев;
Донецкая область - 92 случая;
Житомирская область - 570 случаев;
Закарпатская область - 307 случаев;
Запорожская область - 58 случаев;
Ивано-Франковская область - 508 случаев;
Киевская область - 351 случай;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 10 случаев;
Львовская область - 507 случаев;
Николаевская область - 220 случаев;
Одесская область - 298 случаев;
Полтавская область - 94 случая;
Ровенская область - 62 случая;
Сумская область - 139 случаев;
Тернопольская область - 236 случаев;
Харьковская область - 184 случая;
Херсонская область - 34 случая;
Хмельницкая область - 166 случаев;
Черкасская область - 86 случаев;
Черновицкая область - 447 случаев;
Черниговская область - 40 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Информации о проделанном за минувшие сутки количестве вакцинаций от ковида министр не привел.
Напомним, что за субботу наибольшее количество инфицированных коронавирусом выявили на Житомирщине и Львовщине. До этого лидером по числу заболевших был Киев, а в конце февраля - Ивано-Франковщина.