За воскресенье в Украине подтвердили еще 5 572 новых инфицированных ковидом, больше всего - в Винницкой области

Фото: Facebook Максим Степанов

За воскресенье, 7 марта, в Украине провели 23 277 тестов на коронавирус и обнаружили 5 572 инфицированных. Среди них - 309 детей и 123 медицинских работника.

Наибольшее количество заболевших подтвердили на Винничине - 578 человек. На втором месте - Житомирщина (570). В Ивано-Франковской области обнаружили 508 инфицированных, в Черновицкой - 447. Об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он также сообщил, что за 7 марта от последствий коронавируса умерли 106 человек (всего - 27 128), выздоровели - 1 734 (всего - 1 198 254). Совокупное количество выявленных случаев ковида в Украине составляет 1 406 800.

Количество заболеваний в регионах 7 марта:

г. Киев - 286 случаев;

Винницкая область - 578 случаев;

Волынская область - 83 случая;

Днепропетровская область - 212 случаев;

Донецкая область - 92 случая;

Житомирская область - 570 случаев;

Закарпатская область - 307 случаев;

Запорожская область - 58 случаев;

Ивано-Франковская область - 508 случаев;

Киевская область - 351 случай;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 10 случаев;

Львовская область - 507 случаев;

Николаевская область - 220 случаев;

Одесская область - 298 случаев;

Полтавская область - 94 случая;

Ровенская область - 62 случая;

Сумская область - 139 случаев;

Тернопольская область - 236 случаев;

Харьковская область - 184 случая;

Херсонская область - 34 случая;

Хмельницкая область - 166 случаев;

Черкасская область - 86 случаев;

Черновицкая область - 447 случаев;

Черниговская область - 40 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Информации о проделанном за минувшие сутки количестве вакцинаций от ковида министр не привел.