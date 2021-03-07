В Киеве задержали подозреваемую в убийстве полицейского
Следователи отрабатывают все версии произошедшего.
Женщина, тело которой нашли сегодня утром в Дарницком районе Киева, оказалась полицейским, 1983 года рождения. Подозреваемую в убийстве уже задержали.
Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
"Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева, удалось установить подозреваемую в убийстве полицейского", - рассказал Крищенко.
Подозреваемую задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что женщины дружили.
Следователи отрабатывают все версии произошедшего.
Напомним, ночью в воскресенье, 7 марта, полицейские выявили тело женщины со следами насильственной смерти на проспекте Николая Бажана в Дарницком районе столицы.
На вызов об убийстве прибыли следователи и оперативники, были задействованы кинологи и криминалистическая лаборатория.