В Киеве задержали подозреваемую в убийстве полицейского

Женщина, тело которой нашли сегодня утром в Дарницком районе Киева , оказалась полицейским, 1983 года рождения. Подозреваемую в убийстве уже задержали.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева , удалось установить подозреваемую в убийстве полицейского", - рассказал Крищенко.

Подозреваемую задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что женщины дружили.

Следователи отрабатывают все версии произошедшего.

Напомним, ночью в воскресенье, 7 марта, полицейские выявили тело женщины со следами насильственной смерти на проспекте Николая Бажана в Дарницком районе столицы.

На вызов об убийстве прибыли следователи и оперативники, были задействованы кинологи и криминалистическая лаборатория.