Светлана Лобода тайно дала концерт в Киеве

Светлана Лобода, которая уже много лет живет и работает в РоSSии, тайно дала концерт в Киеве . Лобода выступила на закрытой вечеринке. Соответствующие кадры опубликовала в Сети не только сама исполнительница, но и некоторые гости вечеринки.

На своей страничке в Инстаграм Светлана Лобода опубликовала фото, сделанное недалеко от автостоянки. Певица позирует на фоне заснеженной парковки в черной шубе и высоких кожаных сапогах. В комментарии к публикации звезда написала: «люблю этот город ? кто скажет где я?))» Подписчики сразу же узнали на фотографии украинскую столицу.

Позже в сториз Светлана Лобода опубликовала кадры с закрытой вечеринки в Киеве , на которой она выступила. Певица вышла на сцену в красном платье, расшитом бахромой. На шоу также присутствовали известные в Украине дизайнер Лилия Литковская и модельер грузинского происхождения Бичолла Тетрадзе. Литковская поблагодарила Лободу за «секрет-подарок-сюрприз».

«Ты открыла весну и распустились тюльпаны. Спасибо. Это сюрприз-секрет и праздник одновременно", - написала Лилия Литковская в своем сториз.

Отметим, что Светлана Лобода, как и ее коллега по сцене Ани Лорак, неоднократно заявляла, что скучает по украинскому зрителю и хотела бы выступать в концертных залах своей родины. По словам украинского телепродюссера Алексея Гончаренко, обе исполнительницы боятся возвращаться в Украину, хотя в народе у них до сих пор очень много поклонников.