Оля Полякова заявила, что Тина Кароль использовала ее для пиара своей новой песни

Оля Полякова считает, что ее коллега Тина Кароль, с которой у артистки месяц назад разгорелся конфликт, использовала ее для раскрутки своей новой песни "Скандал". По словам Поляковой, когда она увидела в записи свою речь о "плакальщице на похоронах", то поняла, что ее выражение звучало очень некорректно, и она почти сразу же извинилась. А вот Тина Кароль, по мнению Поляковой, устроила из этого пиар-ход.

Оля Полякова заявила, что Тина Кароль использовала ее для пиара своей новой песни

"Я говорю искренне, я и прошу прощения искренне. А уж простить меня или делать пиар на своей новой песни "Скандал"– это уже выбор каждого человека, и он его делает сам", – добавила Оля Полякова в интервью "Світському життю".

Оля Полякова открыто говорит о том, что она честная и прямолинейная, но "не дура", и никогда ничего плохого не сказала бы о трагедии коллеги.

"Я бы никогда об истории Тины, мужа, ее личной трагедии, никогда не шутила. Это страшная вещь. Я говорила о том, что думаю, что у Тины уже давно очень печальный репертуар. Я поняла, что это обидно", - отметила Полякова.

Оля Полякова заявила, что Тина Кароль использовала ее для пиара своей новой песни

Тина Кароль в свою очередь подтвердила, что использовала высказывания Поляковой о "плакальщице" умышленно в пользу продвижения клипа "Скандал". Но объяснила, что этого не произошло, если бы Оля не переступала границы.

"Да, я вдова, плакала с 27 лет и когда он снится, плачу до сих пор. То, что показали по телевидению – это моральное дно. Вся эта история заслуживает того, чтобы их просто пожалеть. Все вляпались в какой-то скандал. Думаю, что сейчас все сделали выводы. Ну и конечно, тут же максимально коснулись моей сердечной чакры. Хорошо, пусть эта ваше надменность, насмешка станет моим пиар-ходом для раскрутки песни. Просто тем самым я показала то, что есть вещи, за которые нельзя заступать, это красная линия", – сказала Тина Кароль.

Напомним, Оля Полякова после скандала с Тиной Кароль обратилась к психотерапевту.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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