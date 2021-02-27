Надя Дорофеева показала тизер нового клипа

Надя Дорофеева объявила дату выхода своего долгожданного клипа на новую сольную песню. Накануне артистка показала небольшое промо. Звезда похвасталась эффектным кадром из клипа, а также позволила фанатам услышать мотив трека.

Надя Дорофеева «слила» часть клипа на новую сольную песню

В Инстаграм-сториз украинская исполнительница, ранее выступавшая в успешном коллективе «Время и Стекло», опубликовала тизер предстоящего клипа. В кадре Надя Дорофеева появилась в черных брюках и белой майке. Ее волосы собраны в две косички на макушке в стиле Сейлор Мун.

Звезда сообщила фанатам, что ее новая сольная работа выйдет накануне Международного женского дня. 5 марта исполнительница порадует поклонников не только долгожданной композицией, но и клипом на нее.

«Осторожно, слив трека!!! 05.03 открою вам первую музыкальную стори моего EP», - отметила в публикации Надя Дорофеева.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева уже исполняла перед публикой песни из своего сольного альбома. Случилось это на частной вечеринке в Киеве. Гости праздника активно делились кадрами выступления украинской звезды.


Анастасия Березовская, Тудей

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