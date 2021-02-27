В Украине коронавирусом заболели еще 8 172 человека

Зафиксирован 151 летальный случай.

В Украине по состоянию на 27 февраля 2021 года коронавирусом заболели еще 8 172 человека.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В частности, заболели 519 детей и 292 медработника.

Зафиксирован 151 летальный случай.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 806 человек, выписаны из больниц 1 922 человека, и выздоровели 4 766 человек.

За сутки проведено 78 040 тестирований: в частности, методом ПЦР - 35 714 и методом ИФА - 16 990, проведено 25 336 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 580 случаев;
  • Винницкая область - 694 случая;
  • Волынская область - 182 случая;
  • Днепропетровская область - 323 случая;
  • Донецкая область - 167 случаев;
  • Житомирская область - 506 случаев;
  • Закарпатская область - 621 случай;
  • Запорожская область - 166 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 892 случая;
  • Киевская область - 447 случаев;
  • Кировоградская область - 63 случая;
  • Луганская область - 33 случая;
  • Львовская область - 696 случая;
  • Николаевская область - 219 случаев;
  • Одесская область - 263 случая;
  • Полтавская область - 151 случай;
  • Ровенская область - 142 случая;
  • Сумская область - 120 случаев;
  • Тернопольская область - 247 случаев;
  • Харьковская область - 402 случая;
  • Херсонская область - 43 случая;
  • Хмельницкая область - 272 случая;
  • Черкасская область - 116 случаев;
  • Черновицкая область - 670 случаев;
  • Черниговская область - 157 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели 1 342 016 человек,: выздоровели 1 168 321 человек, летальных случаев - 25 893 и проведено 6 881 688 ПЦР-тестирований.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 февраля, от коронавируса в Украине привито 1 713 человек.

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