В Украине коронавирусом заболели еще 8 172 человека
Зафиксирован 151 летальный случай.
В Украине по состоянию на 27 февраля 2021 года коронавирусом заболели еще 8 172 человека.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
В частности, заболели 519 детей и 292 медработника.
Зафиксирован 151 летальный случай.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2 806 человек, выписаны из больниц 1 922 человека, и выздоровели 4 766 человек.
За сутки проведено 78 040 тестирований: в частности, методом ПЦР - 35 714 и методом ИФА - 16 990, проведено 25 336 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 580 случаев;
- Винницкая область - 694 случая;
- Волынская область - 182 случая;
- Днепропетровская область - 323 случая;
- Донецкая область - 167 случаев;
- Житомирская область - 506 случаев;
- Закарпатская область - 621 случай;
- Запорожская область - 166 случаев;
- Ивано-Франковская область - 892 случая;
- Киевская область - 447 случаев;
- Кировоградская область - 63 случая;
- Луганская область - 33 случая;
- Львовская область - 696 случая;
- Николаевская область - 219 случаев;
- Одесская область - 263 случая;
- Полтавская область - 151 случай;
- Ровенская область - 142 случая;
- Сумская область - 120 случаев;
- Тернопольская область - 247 случаев;
- Харьковская область - 402 случая;
- Херсонская область - 43 случая;
- Хмельницкая область - 272 случая;
- Черкасская область - 116 случаев;
- Черновицкая область - 670 случаев;
- Черниговская область - 157 случаев.
За все время пандемии в Украине заболели 1 342 016 человек,: выздоровели 1 168 321 человек, летальных случаев - 25 893 и проведено 6 881 688 ПЦР-тестирований.
Напомним, за прошедшие сутки, 26 февраля, от коронавируса в Украине привито 1 713 человек.