В Тихом океане моряк после падения за борт провел 14 часов в воде, держась за мусор

На воде дрейфовал оторванный неизвестно откуда буек.

Фото: The Telegraph

Моряк Ведам Перевертилов из Литвы провел 14 часов в воде Тихого океана после того, как выпал за борт грузового корабля. Он держался за рыболовецкий буек, что и помогло ему дождаться помощи.

Перевертилов - главный инженер на борту судна, выполнявшего перевозки груза между новозеландским портом Тауранга и британской территорией Питкэрн, пишет BBC.

Рано утром мужчина после смены заправки топлива в машинном отделении почувствовал головокружение и вышел на палубу, чтобы подышать воздухом. Внезапно Перевертилов оказался за бортом - вероятно, потерял сознание.

После попадания в воду он пришел в себя, после чего заметил вдалеке черную точку и решил к ней подплыть. "Точкой" оказался оторванный буек, который не был прикреплен к чему-либо.

"Он не был привязан к чему-то, или к лодке, это был просто кусок морского мусора", - сообщил сын Перевертилова Марат.

Экипаж заметил отсутствие Перевертилова только через 6 часов. Все это время корабль двигался по маршруту, но когда нехватка человека на борту стала очевидна, капитан развернул его.

Команда вычислила, во сколько Перевертилов примерно был на борту благодаря судебному журналу, где он делал пометки. Они подсчитали, где в это время проходил корабль (в 400 морских милях к югу от Южных островов Французской Полинезии), и передали сообщение о человеке за бортом по радиосвязи. К поиску мужчины присоединились самолеты военно-морского флота Франции, а метеорологическая служба изучила ветры, чтобы вычислить возможные схемы дрейфа.

В конце концов Перевертилова заметили его же коллеги. Моряк увидел свой корабль и начал кричать и махать руками. Один из членов экипажа услышал крик, и мужчину удалось найти и извлечь из воды.

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