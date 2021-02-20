В Украине работает более 5 тыс. пунктов обогрева

В течение пятницы, 18 февраля, в пункты обогрева обратились 744 человека.

В Украине продолжают работу пункты обогрева для населения.

Об этом напоминают в ГСЧС.

По состоянию на субботу, 20 февраля, местные органы власти во взаимодействии с ГСЧС развернули 5050 пунктов обогрева.

Из них 5 027 стационарных пунктов - силами местной власти и 23 мобильных пункта обогрева ГСЧС на базе палаток и транспортных средств.

Всего в течение пятницы, 18 февраля, в пункты обогрева обратились 744 человека, из них в ГСЧС - 125 человек.

"При обращении органов местной власти ГСЧС могут быть дополнительно развернуты пункты обогрева в определенных местах", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области от переохлаждения умер мужчина.