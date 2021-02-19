За сутки в Украине обнаружили 6 531 новый случай коронавируса, выздоровели 5 857 человек

В Украине за минувшие сутки провели 26 095 тестирований методом ПЦР и обнаружили 6 531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 418 детей и 285 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Вчера были госпитализированы 2 304 человека с коронавирусом, выздоровели 5 857 человек, 120 пациентов умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), г. Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 544 случая;

- 544 случая; Винницкая область - 581 случай;

Волынская область - 180 случаев;

Днепропетровская область - 397 случаев;

Донецкая область - 132 случая;

Житомирская область - 260 случаев;

Закарпатская область - 397 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область - 753 случая;

Киевская область - 365 случаев;

Кировоградская область - 63 случая;

Луганская область - 43 случая;

Львовская область - 422 случая;

Николаевская область - 182 случая;

Одесская область - 238 случаев;

Полтавская область - 133 случая;

Ровенская область - 134 случая;

Сумская область - 104 случая;

Тернопольская область - 217 случаев;

Харьковская область - 182 случая;

Херсонская область - 34 случая;

Хмельницкая область - 197 случаев;

Черкасская область - 155 случаев;

Черновицкая область - 458 случаев;

Черниговская область - 178 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине выявлено 1 293 672 случая коронавируса. Выздоровели 1 139 977 человек, 24 972 от осложнений болезни умерли.

Как сообщалось, специалисты Киевской школы экономики констатировали напряженную ситуацию с COVID-19 в Украине. Рост заболеваемости в пяти регионах перекрывает падение в остальных 20-ти.

В Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях продолжается активная вспышка заболеваемости COVID-19. Количество новых госпитализированных превышает количество выписанных из больниц на 30-50%. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях реанимационные койки заполнены на 70%.