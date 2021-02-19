За сутки в Украине обнаружили 6 531 новый случай коронавируса, выздоровели 5 857 человек
Вчера госпитализировали 2 304 человека с ковидом, 120 пациентов умерли.
В Украине за минувшие сутки провели 26 095 тестирований методом ПЦР и обнаружили 6 531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 418 детей и 285 медработников.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Вчера были госпитализированы 2 304 человека с коронавирусом, выздоровели 5 857 человек, 120 пациентов умерли.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), г. Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 544 случая;
- Винницкая область - 581 случай;
- Волынская область - 180 случаев;
- Днепропетровская область - 397 случаев;
- Донецкая область - 132 случая;
- Житомирская область - 260 случаев;
- Закарпатская область - 397 случаев;
- Запорожская область - 182 случая;
- Ивано-Франковская область - 753 случая;
- Киевская область - 365 случаев;
- Кировоградская область - 63 случая;
- Луганская область - 43 случая;
- Львовская область - 422 случая;
- Николаевская область - 182 случая;
- Одесская область - 238 случаев;
- Полтавская область - 133 случая;
- Ровенская область - 134 случая;
- Сумская область - 104 случая;
- Тернопольская область - 217 случаев;
- Харьковская область - 182 случая;
- Херсонская область - 34 случая;
- Хмельницкая область - 197 случаев;
- Черкасская область - 155 случаев;
- Черновицкая область - 458 случаев;
- Черниговская область - 178 случаев.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.
За все время пандемии в Украине выявлено 1 293 672 случая коронавируса. Выздоровели 1 139 977 человек, 24 972 от осложнений болезни умерли.
Как сообщалось, специалисты Киевской школы экономики констатировали напряженную ситуацию с COVID-19 в Украине. Рост заболеваемости в пяти регионах перекрывает падение в остальных 20-ти.
В Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях продолжается активная вспышка заболеваемости COVID-19. Количество новых госпитализированных превышает количество выписанных из больниц на 30-50%. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях реанимационные койки заполнены на 70%.