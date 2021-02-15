У Поляковой потекла крыша: певица показала видео

Оля Полякова уже не первый год воюет с коммунальщиками, которые не могут решить проблему с крышей в ее киевской квартире. Артистка поделилась с поклонниками видео, на котором показала, как у нее образовывается лед на окнах и капает вода с потолка.

Певица возмущена тем, что творится в квартире, ведь меньше года назад она сделала в квартире ремонт. Сейчас по стенам квартиры течет вода, на полу стоят тазики, в которые медленно капает с потолка.

Оля Полякова отметила, что она неоднократно обращалась в ЖЭК, но там не берут трубку, а Печерская районная администрация не реагирует на проблему.



"У меня опять течет крыша. Все это капает сюда. В ЖЭК звоню, они просто не берут трубку. Печерская районная администрация просто никого не интересует. Мало того, что эти сосули огромного размера. Они просто могут вот здесь упасть и убить людей. Здесь видите ходят люди. Это все может закончиться очень плачевно. Все замерзшее. Все течет в квартиру. Это просто какой-то ад и это продолжается уже много лет. Я обращаюсь, я с ними ссорюсь. Им всем все равно. Вот мой дорогущий ремонт, которому постепенно наступает хана", - прокомментировала Полякова происходящее в ее квартире.

Оля Полякова показала на видео сосульки, которые образовались на окне. Певица переживает, что в любой момент одна из них упадет и убьет кого-то, кто идет мимо окон.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль прокомментировала свое отношение к Оле Поляковой после инцидента, когда она назвала коллегу по сцене "плакальщицей на похоронах".