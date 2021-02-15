В Киеве проводят спецоперацию по задержанию группы наркоторговцев

Район проведения пока не раскрывается.

В Киеве 15 февраля проводят спецоперацию по задержанию этнической группировки наркоторговцев.

Правоохранители получили данные о причастности группы лиц к сбыту наркотических веществ на территории столицы, сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

"Сейчас проводится специальная полицейская операция по задержанию участников преступной группировки", - говорится в сообщении.

В каком именно районе задерживают - не сообщается. Правоохранители обещают предоставить детали позже.

Напомним, что в декабре в Одесской области пограничники разоблачили международный канал контрабанды кокаина в Евросоюз . Наркотики прибыли в Украину в "Морской порт Южный" из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.