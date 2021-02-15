В Киеве проводят спецоперацию по задержанию группы наркоторговцев

Район проведения пока не раскрывается.

В Киеве проводят спецоперацию по задержанию группы наркоторговцев
Фото: facebook/Artem Shevchenko

В Киеве 15 февраля проводят спецоперацию по задержанию этнической группировки наркоторговцев.

Правоохранители получили данные о причастности группы лиц к сбыту наркотических веществ на территории столицы, сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

"Сейчас проводится специальная полицейская операция по задержанию участников преступной группировки", - говорится в сообщении.

В каком именно районе задерживают - не сообщается. Правоохранители обещают предоставить детали позже.

Напомним, что в декабре в Одесской области пограничники разоблачили международный канал контрабанды кокаина в Евросоюз. Наркотики прибыли в Украину в "Морской порт Южный" из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.

До того в Одессе СБУ изъяла 750 кг психотропа, который используют террористы "Исламского государства". На черном рынке изъятый каптагон оценивается в более чем 30 миллионов долларов.

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