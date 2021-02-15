В Киеве проводят спецоперацию по задержанию группы наркоторговцев
Район проведения пока не раскрывается.
В Киеве 15 февраля проводят спецоперацию по задержанию этнической группировки наркоторговцев.
Правоохранители получили данные о причастности группы лиц к сбыту наркотических веществ на территории столицы, сообщили на странице полиции Киева в Facebook.
"Сейчас проводится специальная полицейская операция по задержанию участников преступной группировки", - говорится в сообщении.
В каком именно районе задерживают - не сообщается. Правоохранители обещают предоставить детали позже.
Напомним, что в декабре в Одесской области пограничники разоблачили международный канал контрабанды кокаина в Евросоюз. Наркотики прибыли в Украину в "Морской порт Южный" из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.
До того в Одессе СБУ изъяла 750 кг психотропа, который используют террористы "Исламского государства". На черном рынке изъятый каптагон оценивается в более чем 30 миллионов долларов.