Взрыв на детской площадке в Киеве: один человек погиб

В Киеве сегодня днем прогремел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.

Как сообщает интернет-ресурс " Киев оперативный", трагедия случилась в Соломенском районе столицы, на Чоколовском бульваре. Взрыв прогремел около 14:30. К месту трагедии быстро прибыли правоохранители. Полиция оцепила детскую площадку.

Вследствие взрыва погиб один человек – взрослый мужчина. По предварительной информации, он подорвал себя гранатой. К счастью, других взрослых и детей на этот момент видимо поблизости не было: обошлось одной жертвой.

О личности погибшего, как и о причине, побудившей его на отчаянный поступок, пока ничего не известно.

Люди под сообщением о происшествии комментируют произошедшее. Пишут, что взрыв был очень сильный, он разнесся по всей округе. Кроме того, многие возмущаются, что мужчина решил покончить с собой на детской площадке. Еще кто-то пишет, что одним неадекватным стало меньше. И почти никто не предполагает, что человека могла толкнуть на это крайняя степень отчаяния.

"Хоть из дома вышел. А вообще страшно, сколько их еще таких с гранатами", "Блин, почему именно детская площадка? Это ж уже не впервые такое", А чего на детской площадке? Есть более достойные места для этого и эффекта будет больше", " Это его жизнь, и был его выбор", "А чего было к детскому саду переться, топай в лес раз так приспичило и не пугай детей", "Не в лес, а к кабмину", " Довели людей", - пишут в комментариях.