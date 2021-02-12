Тина Кароль выпустила неожиданный клип на песню Скандал

Тина Кароль выпустила долгожданный музыкальный клип на ее новый трек «Скандал». Певица предстала перед поклонниками в неожиданном образе, сразив их наповал. Клип активно набирает просмотры, а его сюжет сравнивают с «Матрицей».

Тина Кароль выпустила “смелый“ клип на песню «Скандал»: «Это совершенно новая Тина»

Украинская певица Тина Кароль очень долго томила поклонников сообщениями о выходе ее новой музыкальной работы. Звезда порадовала публику не только свежим синглом, но и музыкальным видео на него.

Тина Кароль «Скандал» - клип

«Начнем со «Скандала»? Освободимся от собственных преград? В этой песне я осталась женственной в чувствах, но стала хладнокровной в своих выводах», - отметила в публикации Тина Кароль.

В кадре звезда украинского шоу-бизнеса предстает в облегающем эластичном костюме и демонстрирует всю свою сексуальность в танце.


За час новый клип Тины Кароль набрал почти 50 тысяч просмотров. Фанаты ошеломлены работой певицы, о чем они сообщают в своих комментариях:

«Ребрендинг. Сколько же в Тине сексуальности», «У меня шок ... Это что-то нереальное! Тина ты невероятная», «Это совершенно новая Тина, продолжай в том же направлении», «ДИКО смелый клип от тебя! Движения.. просто вышка! Удивила. Уровень фантастиш. Но больше всего понравилась актёрская игра.Ты много чего показывала уже в клипах, но это какой-то новый уровень. Аж мурашки. И концовка клипа... просто матрица какая-то».

Напомним, извинение руководства шоу “Маска“ перед Тиной Кароль осудили в Сети. Публика возмущена тем, что певицу обвинили в том, что она оскорбилась на слова Оли Поляковой.


Анастасия Березовская, Тудей

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