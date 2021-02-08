За сутки в Украине зафиксировали 2 141 новый случай ковида, 2 697 человек выздоровели
Наибольшее количество подтвержденных случаев - в Ивано-Франковской, Житомирской и Днепропетровской областях.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 130 детей и 71 медработник.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки - 1 020 человек. 47 пациентов умерли. 2 697 человек - выздоровели. За сутки было проведено 13 662 тестирования, в частности, методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 3 261.
За все время пандемии в Украине заболели 1 246 990 человек, выздоровели - 1 075 743. От осложнений заболевания умерли 23 644 человека. Всего было проведено 6 402 123 ПЦР-тестирования.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.
Статистика в регионах за сутки:
- г. Киев - 88 случаев;
- Винницкая область - 123 случая;
- Волынская область - 45 случаев;
- Днепропетровская область - 156 случаев;
- Донецкая область - 28 случаев;
- Житомирская область - 176 случаев;
- Закарпатская область - 133 случая;
- Запорожская область - 59 случаев;
- Ивано-Франковская область - 398 случаев;
- Киевская область - 97 случаев;
- Кировоградская область - 4 случая;
- Луганская область - 14 случаев;
- Львовская область - 119 случаев;
- Николаевская область - 115 случаев;
- Одесская область - 61 случай;
- Полтавская область - 32 случая;
- Ровенская область - 45 случаев;
- Сумская область - 54 случая;
- Тернопольская область - 74 случая;
- Харьковская область - 35 случаев;
- Херсонская область - 19 случаев;
- Хмельницкая область - 24 случая;
- Черкасская область - 53 случая;
- Черновицкая область - 143 случая;
- Черниговская область - 46 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 7 февраля в Украине обнаружили 3 370 новых случаев ковида, выздоровели 2 297 человек.