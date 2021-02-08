За сутки в Украине зафиксировали 2 141 новый случай ковида, 2 697 человек выздоровели

Наибольшее количество подтвержденных случаев - в Ивано-Франковской, Житомирской и Днепропетровской областях.

За сутки в Украине зафиксировали 2 141 новый случай ковида, 2 697 человек выздоровели

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 130 детей и 71 медработник.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки - 1 020 человек. 47 пациентов умерли. 2 697 человек - выздоровели. За сутки было проведено 13 662 тестирования, в частности, методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 3 261.

За все время пандемии в Украине заболели 1 246 990 человек, выздоровели - 1 075 743. От осложнений заболевания умерли 23 644 человека. Всего было проведено 6 402 123 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.

Статистика в регионах за сутки:

  • г. Киев - 88 случаев;
  • Винницкая область - 123 случая;
  • Волынская область - 45 случаев;
  • Днепропетровская область - 156 случаев;
  • Донецкая область - 28 случаев;
  • Житомирская область - 176 случаев;
  • Закарпатская область - 133 случая;
  • Запорожская область - 59 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 398 случаев;
  • Киевская область - 97 случаев;
  • Кировоградская область - 4 случая;
  • Луганская область - 14 случаев;
  • Львовская область - 119 случаев;
  • Николаевская область - 115 случаев;
  • Одесская область - 61 случай;
  • Полтавская область - 32 случая;
  • Ровенская область - 45 случаев;
  • Сумская область - 54 случая;
  • Тернопольская область - 74 случая;
  • Харьковская область - 35 случаев;
  • Херсонская область - 19 случаев;
  • Хмельницкая область - 24 случая;
  • Черкасская область - 53 случая;
  • Черновицкая область - 143 случая;
  • Черниговская область - 46 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 7 февраля в Украине обнаружили 3 370 новых случаев ковида, выздоровели 2 297 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Взрыв на электростанции в Энергодаре: что известно на это времяВзрыв на электростанции в Энергодаре: что известно на это время
В среднем 52% украинцев имеют иммунитет к covid-19 (исследование)В среднем 52% украинцев имеют иммунитет к covid-19 (исследование)
В Киеве из-за непогоды 5 февраля власти призвали оставить школьников домаВ Киеве из-за непогоды 5 февраля власти призвали оставить школьников дома
В Первомайске горит супермаркет "Эпицентр"В Первомайске горит супермаркет "Эпицентр"
Старшая школа в Украине станет трехлетней: школьники будут учиться 12 летСтаршая школа в Украине станет трехлетней: школьники будут учиться 12 лет
Блок рекламы


Похожие новости
В мире ковидом переболели уже 78 086 363 человека
За сутки в Украине обнаружили 3 370 новых случаев ковида, выздоровели 2 297 человекЗа сутки в Украине обнаружили 3 370 новых случаев ковида, выздоровели 2 297 человек
Число жертв схождения ледника в Индии возросло до 14, ищут еще 150 человек
За сутки обнаружили ковид у 88 киевлянЗа сутки обнаружили ковид у 88 киевлян
В Индии в результате схода ледника погибли 10 человек, ищут еще 150В Индии в результате схода ледника погибли 10 человек, ищут еще 150
В Украине работают 4 778 пунктов обогрева для населенияВ Украине работают 4 778 пунктов обогрева для населения
За сутки от ковида умерли 12 киевлянЗа сутки от ковида умерли 12 киевлян
За сутки в Украине ковидом заболели еще 4 310 человекЗа сутки в Украине ковидом заболели еще 4 310 человек
В Ивано-Франковской области из-за новой вспышки ковида начали заканчиваться места в больницахВ Ивано-Франковской области из-за новой вспышки ковида начали заканчиваться места в больницах
Киев лидирует по уровню тестирования на коронавирус в УкраинеКиев лидирует по уровню тестирования на коронавирус в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости