За сутки в Украине зафиксировали 2 141 новый случай ковида, 2 697 человек выздоровели

Наибольшее количество подтвержденных случаев - в Ивано-Франковской, Житомирской и Днепропетровской областях.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 130 детей и 71 медработник.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки - 1 020 человек. 47 пациентов умерли. 2 697 человек - выздоровели. За сутки было проведено 13 662 тестирования, в частности, методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 3 261.

За все время пандемии в Украине заболели 1 246 990 человек, выздоровели - 1 075 743. От осложнений заболевания умерли 23 644 человека. Всего было проведено 6 402 123 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев - 88 случаев;

- 88 случаев; Винницкая область - 123 случая;

Волынская область - 45 случаев;

Днепропетровская область - 156 случаев;

Донецкая область - 28 случаев;

Житомирская область - 176 случаев;

Закарпатская область - 133 случая;

Запорожская область - 59 случаев;

Ивано-Франковская область - 398 случаев;

Киевская область - 97 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 14 случаев;

Львовская область - 119 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 61 случай;

Полтавская область - 32 случая;

Ровенская область - 45 случаев;

Сумская область - 54 случая;

Тернопольская область - 74 случая;

Харьковская область - 35 случаев;

Херсонская область - 19 случаев;

Хмельницкая область - 24 случая;

Черкасская область - 53 случая;

Черновицкая область - 143 случая;

Черниговская область - 46 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 7 февраля в Украине обнаружили 3 370 новых случаев ковида, выздоровели 2 297 человек.