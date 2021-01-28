В подвале Дома профсоюзов устроили покерный клуб

Помещение сдали в аренду на десять лет.

В подвале Дома профсоюзов на Майдане Независимости устроили покерный клуб, сообщило в четверг издание "Слідство.Інфо".

Подвальное помещение, в котором разместилось еще не открытое заведение, сдали в 10-летнюю аренду в 2019 году.

Заведение будет принадлежать к сети Full House, которая, по данным "Слідства", связана с руководителем Всеукраинской федерации спортивного покера Сергеем Ефименко.

Журналистам удалось попасть внутрь будущего покерного клуба, где им сказали, что там можно будет играть на деньги. Но Ефименко это отрицает. "Там только турниры будут проводить", - сказал он в комментарии. Председатель Федерации профсоюзов Григорий Осовой также сказал, что в Доме профсоюзов обустраивают спортивное заведение, а не казино. "Это не центр, где играют на деньги", - сказал он.

Для игры в покер на деньги клуб должен размещаться в гостинице и иметь лицензию на игорный бизнес.

Напомним, что Дом профсоюзов был штабом митингующих во время Революции достоинства. В самые горячие дни протестов в доме произошел пожар, во время которого погибли два человека.

Дом почти полностью сгорел, и на его реставрацию потребовалось четыре года. Частный инвестор, финансировавший ремонт, получил в собственность треть здания.