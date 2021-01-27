Кличко: На карантин в Киеве не закрыта ни одна школа или детский сад

Мэр напомнил о необходимости соблюдать правила.

Кличко: На карантин в Киеве не закрыта ни одна школа или детский сад
Фото: @vitaliy_klitschko

Все школы и детские сады столицы работают – на карантин не закрыто ни одно учреждение. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«На сегодняшний день в городе работают все школы. Ни одна из них не закрыта на карантин. На дистанционном обучении находится один класс в одной из школ. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве – 108. Также болеют 89 педагогов», – сообщил Кличко.

Он напомнил, что с понедельника все коммунальные школы города возобновили учебу в обычном режиме. И отметил, что все учреждения имеют четкий алгоритм действий в случае выявления больных в них. А принимать решение о закрытии школы или садика на карантин может руководство учреждения по рекомендации санитарных врачей.

«В детских садах – из-за выявленных случаев вируса – временно закрыты 38 групп в 34 садах. Ни один детсад не находится на карантине. Наполненность детей в детсадах – более 60 процентов. Обращаюсь к родителям: постоянно напоминайте детям о правилах, которые нужно соблюдать. Также при наличии признаков заболевания у детей – не отправляйте их в школу, не ведите в садик. Сразу обращайтесь к врачу!» – подчеркнул Виталий Кличко.

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