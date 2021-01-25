За сутки в Украине обнаружили 2 516 новых случаев ковида, госпитализированы 1 166 человек
Выздоровели за сутки 5 783 человека.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 516 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 1 166 человек. 63 пациента умерли, выздоровели 5 783 человека. За сутки было проведено 13 962 тестирования, в частности, методом ПЦР - 10 573, методом ИФА - 3 389.
За все время пандемии в Украине заболели 1 194 328 человек, выписаны - 953 297. От осложнений заболевания умерли 21 924 пациента. Всего было проведено 6 108 668 ПЦР-тестирований.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и в г. Киев (146).
Статистика в регионах:
- г. Киев - 146 случаев;
- Винницкая область - 67 случаев;
- Волынская область - 66 случаев;
- Днепропетровская область - 136 случаев;
- Донецкая область - 126 случаев;
- Житомирская область - 122 случая;
- Закарпатская область - 59 случаев;
- Запорожская область - 241 случай;
- Ивано-Франковская область - 238 случаев;
- Киевская область - 102 случая;
- Кировоградская область - 3 случая;
- Луганская область - 41 случай;
- Львовская область - 138 случаев;
- Николаевская область - 123 случая;
- Одесская область - 166 случаев;
- Полтавская область - 84 случая;
- Ровенская область - 49 случаев;
- Сумская область - 101 случай;
- Тернопольская область - 95 случаев;
- Харьковская область - 51 случай;
- Херсонская область - 90 случаев;
- Хмельницкая область - 2 случая;
- Черкасская область - 68 случаев;
- Черновицкая область - 160 случаев;
- Черниговская область - 42 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, с сегодняшнего дня, 25 января, в Украине прекращает действие усиленный карантин. Глава Минздрава Максим Степанов считает, что жесткий карантин позволил стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса и разгрузить украинскую медицинскую систему.