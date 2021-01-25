За сутки в Украине обнаружили 2 516 новых случаев ковида, госпитализированы 1 166 человек

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 516 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 166 человек. 63 пациента умерли, выздоровели 5 783 человека. За сутки было проведено 13 962 тестирования, в частности, методом ПЦР - 10 573, методом ИФА - 3 389.

За все время пандемии в Украине заболели 1 194 328 человек, выписаны - 953 297. От осложнений заболевания умерли 21 924 пациента. Всего было проведено 6 108 668 ПЦР-тестирований.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и в г. Киев (146).

Статистика в регионах:

г. Киев - 146 случаев;

- 146 случаев; Винницкая область - 67 случаев;

Волынская область - 66 случаев;

Днепропетровская область - 136 случаев;

Донецкая область - 126 случаев;

Житомирская область - 122 случая;

Закарпатская область - 59 случаев;

Запорожская область - 241 случай;

Ивано-Франковская область - 238 случаев;

Киевская область - 102 случая;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 41 случай;

Львовская область - 138 случаев;

Николаевская область - 123 случая;

Одесская область - 166 случаев;

Полтавская область - 84 случая;

Ровенская область - 49 случаев;

Сумская область - 101 случай;

Тернопольская область - 95 случаев;

Харьковская область - 51 случай;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 2 случая;

Черкасская область - 68 случаев;

Черновицкая область - 160 случаев;

Черниговская область - 42 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, с сегодняшнего дня, 25 января, в Украине прекращает действие усиленный карантин. Глава Минздрава Максим Степанов считает, что жесткий карантин позволил стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса и разгрузить украинскую медицинскую систему.