За сутки в Украине обнаружили 2 516 новых случаев ковида, госпитализированы 1 166 человек

Выздоровели за сутки 5 783 человека.

За сутки в Украине обнаружили 2 516 новых случаев ковида, госпитализированы 1 166 человек
Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 516 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 166 человек. 63 пациента умерли, выздоровели 5 783 человека. За сутки было проведено 13 962 тестирования, в частности, методом ПЦР - 10 573, методом ИФА - 3 389.

За все время пандемии в Украине заболели 1 194 328 человек, выписаны - 953 297. От осложнений заболевания умерли 21 924 пациента. Всего было проведено 6 108 668 ПЦР-тестирований.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и в г. Киев (146).

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 146 случаев;
  • Винницкая область - 67 случаев;
  • Волынская область - 66 случаев;
  • Днепропетровская область - 136 случаев;
  • Донецкая область - 126 случаев;
  • Житомирская область - 122 случая;
  • Закарпатская область - 59 случаев;
  • Запорожская область - 241 случай;
  • Ивано-Франковская область - 238 случаев;
  • Киевская область - 102 случая;
  • Кировоградская область - 3 случая;
  • Луганская область - 41 случай;
  • Львовская область - 138 случаев;
  • Николаевская область - 123 случая;
  • Одесская область - 166 случаев;
  • Полтавская область - 84 случая;
  • Ровенская область - 49 случаев;
  • Сумская область - 101 случай;
  • Тернопольская область - 95 случаев;
  • Харьковская область - 51 случай;
  • Херсонская область - 90 случаев;
  • Хмельницкая область - 2 случая;
  • Черкасская область - 68 случаев;
  • Черновицкая область - 160 случаев;
  • Черниговская область - 42 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, с сегодняшнего дня, 25 января, в Украине прекращает действие усиленный карантин. Глава Минздрава Максим Степанов считает, что жесткий карантин позволил стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса и разгрузить украинскую медицинскую систему.

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