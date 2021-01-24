Владельца сгоревшего дома престарелых в Харькове арестовали на 60 суток

Сейчас выбирают меру пресечения четвертому подозреваемому по этому делу.

Владельца сгоревшего пансионата в Харькове, 67-летнего Славика Акопяна, арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Такое решение сегодня, 23 января, приняла судья Киевского райсуда Харькова Светлана Колесник, пишет Укринформ.

Под стражей подозреваемый будет находиться до 21 марта.

"Защитник Акопяна заявил в суде, что не согласен с подозрением, поскольку его подзащитный не вел совместной деятельности с супругами Кравченко, которые арендовали дом", - говорится в сообщении.

В настоящее время в суде началось заседание, на котором изберут меру пресечения последнему, четвертому, подозреваемому по этому делу.

Ранее сегодня 45-летнему арендатору пансионата Вячеславу Кравченко и его 43-летней жене Ольге, которая руководила учреждением, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, 21 января днем в Харькове загорелось здание, переоборудованное под дом престарелых. На месте пожара обнаружены тела 15 погибших. Девять человек спасли, пять из них госпитализированы.

Всего, по предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.

Владелец домовладения, который сдал двухэтажный дом под пансионат, арендатор дома и его жена, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата, были задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет.