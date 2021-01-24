Во Франции медики призывают избегать разговоров в автобусах и метро

Врачи просят "избегать разговоров или телефонных звонков" в общественных местах, где социальная дистанция невозможна.

Во Франции медики призывают избегать разговоров в автобусах и метро
Фото: eurointegration.com.ua

Французская академия врачей обнародовала памятку, в которой советуют прекратить разговоры в общественном транспорте.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на СМИ.

Медики просят людей "избегать разговоров или телефонных звонков" в метро, в автобусах или где-либо в общественных местах, где социальная дистанция невозможна.

"Маски в таких местах во Франции нужно носить с мая, но пассажиры часто сдвигают или снимают их, чтобы поговорить по телефону", - говорится в сообщении.

Другие французские эксперты призывают к более радикальным мерам - в частности, к третьему локдауну.

В больницах страны сейчас больше пациентов с COVID, чем было в октябре, когда президент Эммануэль Макрон ввел второй локдаун.

Пациенты с коронавирусом занимают больше половины коек в отделениях интенсивной терапии в стране.

Добавим, на сегодня, 23 января, количество больных ковидом во Франции превысило 3 млн человек, умерло от болезни 72 647 человек.

Напомним, с 24 января при въезде во Францию необходимо будет предоставить отрицательный тест на наличие коронавируса Covid-19.

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