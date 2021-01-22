В Украине каждая третья COVID-больница перегружена пациентами

В 60 больницах реанимационные койки заполнены на 100%.

В Украине каждая третья COVID-больница перегружена пациентами
Фото: Mykola Berdnyk/DW

В Украине каждая третья больница, отведенная под лечение больных COVID-19, критически нагружена пациентами. В абсолютных числах: 111 из 629 больниц первой и второй волны. В то же время, койки, отведенные для пациентов с COVID-19, заполнены на 100%. В 60 больницах реанимационные койки заполнены на 100%.

Таковы результаты нового исследования Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE).

"Мы постоянно мониторим ситуацию и считаем, что снижение официальной статистики новых случаев пока не может однозначно указывать на то, что украинцы стали меньше болеть COVID-19. Наше мнение подтверждает самый высокий в Европе коэффициент положительных случаев и госпитализации, количество которых держится практически на одном уровне с декабрьскими показателями", - считает старший исследователь департамента экономико-политических исследований KSE, руководитель ключевых проектов Юрий Ганиченко.

Национальная служба здоровья Украины все еще обновляет данные о количестве умерших вследствие COVID-19 на конец 2020 года. Сейчас официальные данные по смертности соответствуют промежуточному - между оптимистическим и средним сценариями, смоделированными аналитиками Киевской школы экономики.

Напомним, 18 января во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского сообщалось, что за предыдущую неделю были госпитализированы 13 555 человек. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине снова начался медленный рост заболеваемости коронавирусом.

В Украине уровень смертности ноября 2020-го на 16 тыс. превысил показатель 2019 года.

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