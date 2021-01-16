Дженнифер Лопес показала фото в купальнике без фотошопа

Дженнифер Лопес в свои 51 не стесняется сниматься без макияжа, и публикует фото без фотошопа. Недавно Telegram-канал Star News опубликовал снимки Джей Ло с тропических островов, где она отдыхала с мужем. Актриса каталась на SAP-борде, делала селфи, и наслаждалась отдыхом, не зная, что ее кто-то снимает.

Звезда позирует на борде в слитном черном купальнике, который подчеркивает ее бедра и грудь. Дженнифер Лопес на свои годы очень подтянутая и стройная. Даже без макияжа она выглядит свежо.

На других снимках Лопес позирует в раздельном фиолетовом купальнике и панаме от Christian Dior. На фото засветился и 45-летний супруг Джей Ло Алекс Родригес.

Вместе пара не так давно. В марте 2019 года Алекс, встав на одно колено на Багамах, сделал предложение своей второй половинке, и в начале 2020 года Дженнифер Лопес официально вышла замуж.

Их история любви длится много лет. Они вместе четыре года, но познакомились около 20 лет назад, когда Родригес, на тот момент уже известный молодой бейсболист, попросил автограф у мировой звезды Дженнифер Лопес. Позже они встретились еще раз, когда Лопес и Марк Энтони (ее бывший муж) пришли на игру «Нью-Йорк Янкиз». С 2017 года пара встретилась вновь, и уже неразлучна.

Напомним, Дженнифер Лопес на камеру смыла с лица яркий макияж и показала себя настоящую.