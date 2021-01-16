Дженнифер Лопес показала фото в купальнике без фотошопа

Дженнифер Лопес в свои 51 не стесняется сниматься без макияжа, и публикует фото без фотошопа. Недавно Telegram-канал Star News опубликовал снимки Джей Ло с тропических островов, где она отдыхала с мужем. Актриса каталась на SAP-борде, делала селфи, и наслаждалась отдыхом, не зная, что ее кто-то снимает.

Дженнифер Лопес сфотографировали на пляже: снимки без фотошопа

Звезда позирует на борде в слитном черном купальнике, который подчеркивает ее бедра и грудь. Дженнифер Лопес на свои годы очень подтянутая и стройная. Даже без макияжа она выглядит свежо.

Дженнифер Лопес сфотографировали на пляже: снимки без фотошопа

На других снимках Лопес позирует в раздельном фиолетовом купальнике и панаме от Christian Dior. На фото засветился и 45-летний супруг Джей Ло Алекс Родригес.

Вместе пара не так давно. В марте 2019 года Алекс, встав на одно колено на Багамах, сделал предложение своей второй половинке, и в начале 2020 года Дженнифер Лопес официально вышла замуж.

Дженнифер Лопес сфотографировали на пляже: снимки без фотошопа

Их история любви длится много лет. Они вместе четыре года, но познакомились около 20 лет назад, когда Родригес, на тот момент уже известный молодой бейсболист, попросил автограф у мировой звезды Дженнифер Лопес. Позже они встретились еще раз, когда Лопес и Марк Энтони (ее бывший муж) пришли на игру «Нью-Йорк Янкиз». С 2017 года пара встретилась вновь, и уже неразлучна.

Напомним, Дженнифер Лопес на камеру смыла с лица яркий макияж и показала себя настоящую.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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