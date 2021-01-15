На Закарпатье второй день ищут туриста из Львова, который заблудился в горах

Появилась информация, что турист может находиться на территории Румынии.

На Закарпатье второй день ищут туриста из Львова, который заблудился в горах
Фото: ДСНС

На Закарпатье продолжаются поиски 25-летнего львовянина, который заблудился во время прохождения туристического маршрута на г. Поп-Иван Мармаросский Раховского района.

Как информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о заблудившемся туристе поступило в 13:00 14 января.

Спасатели прочесывали местность до позднего вечера, периодически поддерживая с парнем телефонную связь. В конце концов поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий - началась сильная метель, высота снежного покрова достигала 1 метра, видимость составляла не более 5 метров.

Утром 15 января поиски возобновили.

В поисках участвуют специалисты горных поисково-спасательных отделений г. Рахов и с. Квасы - всего 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

Кроме этого, появилась информация, что турист может находиться на территории Румынии. Поэтому представители Мукачевского пограничного отряда связались с румынскими коллегами и призвали их присоединиться к поискам потерявшегося львовянина.

Поиски продолжаются.

Напомним, вчера спасатели предупредили об осложнении погодных условий на г. Поп Иван Черногорский и попросили туристов воздержаться от выхода на высокогорье.

Согласно сообщению Укргидрометцентра, 15 января на высокогорье Закарпатской, 15-16 января на высокогорье Ивано-Франковской области наблюдается значительная снеголавинная опасность.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Киевщине спасатели достали из водоема тело женщиныНа Киевщине спасатели достали из водоема тело женщины
На Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человекаНа Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человека
Украинский пианист Алексей Ботвинов выпустит запись на лейбле Deutsche GrammophonУкраинский пианист Алексей Ботвинов выпустит запись на лейбле Deutsche Grammophon
На берегу реки близ Рима обнаружили тело 58-летней украинкиНа берегу реки близ Рима обнаружили тело 58-летней украинки
На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)На месте аварии на газопроводе под Лубнами создан оперативный штаб (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе ищут взрывчатку в 26 детсадахВ Одессе ищут взрывчатку в 26 детсадах
На Закарпатье на горнолыжном курорте группа молодчиков совершила нападение на посетителей и персоналНа Закарпатье на горнолыжном курорте группа молодчиков совершила нападение на посетителей и персонал
На Закарпатье 30-летнего мужчину подозревают в убийстве двух малолетних детейНа Закарпатье 30-летнего мужчину подозревают в убийстве двух малолетних детей
В центре Львова пьяный устроил стрельбуВ центре Львова пьяный устроил стрельбу
Разбойник, который грабил женщин в Голосеевском районе Киева, получил 10,5 лет лишения свободыРазбойник, который грабил женщин в Голосеевском районе Киева, получил 10,5 лет лишения свободы
В Киеве на Троещине взорвали банковский терминал, но не смогли забрать деньгиВ Киеве на Троещине взорвали банковский терминал, но не смогли забрать деньги
Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который напал на журналистку во время прямого эфира в КиевеПрокуратура сообщила о подозрении мужчине, который напал на журналистку во время прямого эфира в Киеве
Полиция обещает доставить в суд обвиняемого по делу Кирилла Тлявова, который заболел ковидомПолиция обещает доставить в суд обвиняемого по делу Кирилла Тлявова, который заболел ковидом
Миланский театр "Ла Скала" отменил открытие сезона впервые со времен Второй мировойМиланский театр "Ла Скала" отменил открытие сезона впервые со времен Второй мировой
Суд изменил меру пресечения мужчине, который угрожал взорвать банк в центре КиеваСуд изменил меру пресечения мужчине, который угрожал взорвать банк в центре Киева
Последние новости
Подгружаем последние новости