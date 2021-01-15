На Закарпатье второй день ищут туриста из Львова, который заблудился в горах

Появилась информация, что турист может находиться на территории Румынии.

На Закарпатье продолжаются поиски 25-летнего львовянина, который заблудился во время прохождения туристического маршрута на г. Поп-Иван Мармаросский Раховского района.

Как информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о заблудившемся туристе поступило в 13:00 14 января.

Спасатели прочесывали местность до позднего вечера, периодически поддерживая с парнем телефонную связь. В конце концов поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий - началась сильная метель, высота снежного покрова достигала 1 метра, видимость составляла не более 5 метров.

Утром 15 января поиски возобновили.

В поисках участвуют специалисты горных поисково-спасательных отделений г. Рахов и с. Квасы - всего 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

Кроме этого, появилась информация, что турист может находиться на территории Румынии. Поэтому представители Мукачевского пограничного отряда связались с румынскими коллегами и призвали их присоединиться к поискам потерявшегося львовянина.

Поиски продолжаются.

Напомним, вчера спасатели предупредили об осложнении погодных условий на г. Поп Иван Черногорский и попросили туристов воздержаться от выхода на высокогорье.

Согласно сообщению Укргидрометцентра, 15 января на высокогорье Закарпатской, 15-16 января на высокогорье Ивано-Франковской области наблюдается значительная снеголавинная опасность.