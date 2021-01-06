В Запорожье в супермаркете мужчина открыл стрельбу

Полиция задержала нарушителя, который совершил кражу и применил оружие.

В Запорожье в супермаркете мужчина открыл стрельбу
Фото: Depositphotos/Elnur

В Запорожье мужчина совершил кражу в супермаркете и стрелял в охранника.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Запорожской области.

"Патрульные задержали нарушителя, который совершил кражу и применил оружие. Вчера около 20 часов патрульные получили сообщение о том, что во дворе проспекта Металлургов неизвестный мужчина пытается убежать от охранника супермаркета и стреляет из пистолета", - говорится в сообщении.

Накануне выстрелов мужчина пытался украсть гигиенические средства. Это заметил охранник магазина и пытался задержать его, что последний начал убегать и применять оружие.

Злоумышленника полиция задержала в общественном транспорте. Во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили пистолет, нож и похищенные вещи из супермаркета.

Напомним, в конце декабря в Одессе произошла стрельба в парикмахерской на Люстдорфской дороге. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в парикмахера и скрылся. Пострадавшая женщина (1974 года рождения) была госпитализирована с ранениями грудной клетки и поясницы.

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