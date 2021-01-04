На Львовщине арестованный за кражу мужчина пытался подкупить следователя, чтобы продлить себе домашний арест

Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции задержали мужчину на попытке подкупа руководителя следственного отдела полиции Львовщины.

Об этом сообщила пресс-служба Дрогобычского отдела полиции ГУНП во Львовской области.

26-летнего местного жителя задержали в рамках уголовного производства, начатого по факту совершения квартирных краж в районе. Суд отправил мужчину под круглосуточный домашний арест. Однако это не помешало злоумышленнику совершить новую кражу.

"Вскоре фигурант обратился к начальнику следственного отдела и предложил 10 тысяч гривень за оставление без изменений избранной ему ранее меры пресечения. О коррупционном предложении полицейский сразу рапортовал во Львовское управление Департамента внутренней безопасности НПУ", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали во время передачи обещанной суммы милиционеру.

В настоящее время фигуранту готовится вручение подозрения по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса и избрание меры пресечения. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, с 1 января 2021 года изменился максимальный размер мелкой кражи, то есть порог разграничения ст. 51 Кодекса об административных правонарушениях и ст. 185 Уголовного кодекса. Хищение чужого имущества считается мелким, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан (с 01.01.2021 это составляет - 227 грн 00 коп.)