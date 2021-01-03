Тина Кароль призналась, почему не имеет близкой подруги

Певица Тина Кароль не только не имеет подруг по сцене, но и в обычной жизни ей некому поплакаться в плечо и доверить свои секреты. Артистка заявила в своем последнем интервью, что не ощущает потребности в близкой подруге, передает "КП в Украине".

Тина Кароль призналась, почему не имеет подруг: “Игрушка лучше подружки“

Такое признание наверняка стало неожиданностью для многих поклонников звезды и тех людей, кто считает ее своей подругой. Но по словам Тины Кароль, она бы скорее предпочла рассказать о своих проблемах плюшевой игрушке, чем подруге, и не понимает, чем вообще вместе могут заниматься подруги.

Тина Кароль признается, что ей интересно находиться наедине с собой, уделяя время творчеству, а не сплетням. Выговориться о наболевшем она позволяет себе в песнях.

Своим единственным и самым настоящим другом звезда считает 12-летнего сына Вениамина. Видятся они с сыном не так часто, так как мальчик учится в Великобритании. Во время карантина Тина Кароль не могла к нему полететь, и увиделись они только накануне Нового года. Зимние каникулы Тина Кароль с сыном традиционно проводят в Карпатах.

Тина Кароль призналась, почему не имеет подруг: “Игрушка лучше подружки“

Своего сына Тина Кароль считает своим главным достижением в жизни. Она также признается, что хотела бы родить еще дочку.

"Мое самое важное событие, самое судьбоносное - это мой сын. И это лучшая песня, лучший стих, лучшая награда", - отметила певица в интервью.

Напомним, накануне Нового года Тина Кароль дала украинцам не совсем оптимистичное напутствие.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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