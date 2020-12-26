В Черкасской области утонули двое рыбаков

В селе Хлипновка Звенигородского района Черкасской области на реке Гнилой Тикич утонули двое рыбаков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла в пятницу, 25 декабря.

"Мужчины 1969 и 1993 рождения вместе с 14-летней девушкой находились на льду. Через некоторое время лед под ними начал трещать, люди оказались в воде. Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка, однако сами они спастись не смогли", - говорится в сообщении.

Кроме того, 24 декабря на Черниговщине в р. Борзенка в 20 м от берега под лед провалился человек. Его удалось спасти. Пострадавшим оказался 59-летний местный житель, который, пренебрегая правилами безопасности, решил порыбачить.

Добавим, спасатели призывают не выходить на непрочный лед водоемов из-за отсутствия устойчивой морозной погоды.

Переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах. Запрещено спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед.

Нельзя выходить на лед: в местах соединения рек, в случае быстрого течения реки в этом месте, при наличии вмерзлых в лед досок, палок и других предметов, в случае различной окраски льда и во время сильного перепада температуры и потепления.