За сутки в Украине выявили 11 035 новых заболевших ковидом, выздоровело более 15 000

Киев опять на первом месте по количеству новых инфицированных.

Фото: Максим Степанов Facebook

В Украине за минувшие сутки 24 декабря обнаружили 11 035 новых заболевших коронавирусом, в частности 484 ребенка и 388 медиков.

Общее количество выявленных случаев в стране - 1 012 167 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за вчера госпитализировали 2 739 человек, 186 пациентов с коронавирусом умерли, 15 337 - выздоровели. За все время умерли 17 581 человек, выздоровели - 646 772.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях", - сообщил Степанов.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 106 078 случаев;

Винницкая область - 21 698 случаев;

Волынская область - 32 149 случаев;

Днепропетровская область - 55 680 случаев;

Донецкая область - 34 225 случаев;

Житомирская область - 37 848 случаев;

Закарпатская область - 27 650 случаев;

Запорожская область - 50 805 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 611 случаев;

Киевская область - 56 374 случаи;

Кировоградская область - 8 149 случаев;

Луганская область - 9 725 случаев;

Львовская область - 58 875 случаев;

Николаевская область - 28 805 случаев;

Одесская область - 67 934 случая;

Полтавская область - 33 997 случаев;

Ровенская область - 39 979 случаев;

Сумская область - 39 490 случаев;

Тернопольская область - 33 175 случаев;

Харьковская область - 67 417 случаев;

Херсонская область - 16 679 случаев;

Хмельницкая область - 38 004 случая;

Черкасская область - 36 947 случаев;

Черновицкая область - 39 143 случая;

Черниговская область - 28 730 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по данным аналитиков Киевской школы экономики, количество новых выявленных случаев COVID-19 стабилизировалось еще в середине ноября. Пика в конце ноября и спада в декабре не было.

Но Украина до сих пор остается в пятерке стран с наиболее критической ситуацией с COVID-19. Пик заболеваемости COVID-19 в Украине в 14 000 новых выявленных случаев в сутки фиксировался в конце ноября, согласно статистике Министерства здравоохранения. В то же время данные заболеваемости Национальной службы здоровья Украины показывают, что падения, которое якобы началось с 28 ноября, на самом деле не происходило. С середины ноября суточные показатели новых случаев COVID-19 находятся на плато - на уровне около 12 000 в день.