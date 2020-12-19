В Киеве зажгли огни на главной елке, загорелась гирлянда (обновлено)

В Киеве вечером 19 декабря состоялось зажжение главной елки страны на Софийской площади. Праздничное действо транслировали онлайн.

Из-за карантинных мероприятий официальное зажжения главной елки состоялось без традиционного парада и концерта.

Главная елка страны расположена на Софийской площади, возле елки оборудованы фотозоны. Также на Софийской площади работают детские аттракционы и лавочки со вкусностями и горячими напитками.

В этом году во избежание скопления людей новогодний маршрут простирается на 8 км и имеет 7 локаций: Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, парк "Владимирская горка", Аллея художников, Андреевский спуск и Контрактовая площадь.

Главная елка Киева расположена возле Арки дружбы народов, а центральная елка Подола - на Контрактовой площади.

Главная елка в этом году - искусственная, высотой более 30 метров, сообщают в КГГА. Ее подсвечивают 10 километров гирлянд и украшают 1500 игрушек.

Обновление. Во время проведения церемонии открытия новогодней елки на Софиевской площади были зажжены пиротехнические огни, в результате чего произошло возгорание гирлянды на елке, информирует пресс-центр ГСЧС.

"Обслуживающим персоналом возгорание ликвидировано с помощью порошкового огнетушителя. Подразделения ГСЧС не привлекались. Пострадавших в результате данного события нет", - сказано в сообщении.

Коли запалювали ялинку на Софійській площі, сталася пожежа. Загорілася конструкція з піротехнікою біля ялинки pic.twitter.com/pUcQf4fvYo — The Village Україна (@thevillageua) December 19, 2020

Вкриті попелом люди тікають з-під піротехнічної конструкції, яка загорілася pic.twitter.com/apy1U04MhJ — The Village Україна (@thevillageua) December 19, 2020

Напомним, неделю назад в Киеве установили главную новогоднюю елку страны. Украшена она была тематически, как рассказали организаторы, в стиле "Сказочный лес". Елку украсили фигурками лесных зверюшек и растений, а на верхушку надели сказочный шляпу.

Заменить верхушку организаторы решили после того, как украшение раскритиковали в соцсетях. В Сети шляпу высмеивали не только пользователи, но и представители различных конфессий, называя верхушку "ведьминской". после этого ее решили снять. Обошлась шляпа в 70 тысяч гривен.

Сегодня в Украине вступили в силу дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса. В частности, новые запреты касаются проведения массовых мероприятий, развлечений и работы заведений общественного питания.