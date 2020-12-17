В ВСУ зафиксировали еще один случай смерти от коронавируса

За прошедшие сутки в армии обнаружили 199 новых случаев COVID-19.

В ВСУ зафиксировали еще один случай смерти от коронавируса
Фото: ukrinform.com

В Вооруженных Силах Украины зафиксировали 34-й летальный случай, вызванный коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

"Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Херсонской городской больнице. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, проведенная интенсивная терапия, к сожалению, положительного результата не дала. По имеющейся информации, больной имел сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в армии обнаружили 199 новых случаев COVID-19.

Всего в ВСУ коронавирусом болеет 3159 человек.

В целом за время пандемии выздоровел 9371 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 333 человека. Количество военнослужащих, у которых изоляция заканчивается в ближайшие трое суток, - 85 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине проведено 41 733 тестирования методом ПЦР и выявлено 12 047 случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 2997 человек, зафиксировано 252 летальных случая. От ковида выздоровели еще 12 939 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в Украине. Степанов добавил, что количество госпитализированных за прошедшие сутки составило 3242 человека, но при этом выписали почти на 200 человек больше. Впрочем, показатель госпитализаций за вчера был рекордным - 3 242. До этого наибольшее количество пациентов с коронавирусом положили в больницу 9 декабря - более 2900 человек.

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