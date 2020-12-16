За сутки в Украине обнаружили 10 622 новых случая ковида, выздоровели 12 549 пациентов

За сутки было проведено 63 445 тестирований, госпитализированы - 3 242 человека

За сутки в Украине обнаружили 10 622 новых случая ковида, выздоровели 12 549 пациентов
Фото: terminovo.te.ua

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 10 622 новых случая коронавируса COVID-19. В частности, заболел 501 ребенок и 579 медработников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Госпитализированы за сутки 3 242 человека. 264 пациента умерли, 12 549 - выздоровели.

За сутки было проведено 63 445 тестирований, в частности методом ПЦР - 40 740, методом ИФА - 22705.

За все время пандемии в Украине заболели - 919 704 человека, 535 417 - выздоровели. От осложнений умерли 15 744 пациента.

Всего было проведено 5 125 389 ПЦР-тестирований.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в г. Киев (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 95 160 случаев;
  • Винницкая область - 20 093 случая;
  • Волынская область - 28 923 случая;
  • Днепропетровская область - 50 316 случаев;
  • Донецкая область - 30 466 случаев;
  • Житомирская область - 34 611 случаев;
  • Закарпатская область - 26 432 случая;
  • Запорожская область - 43 835 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 082 случая;
  • Киевская область - 50 040 случаев;
  • Кировоградская область - 7375 случаев;
  • Луганская область - 8166 случаев;
  • Львовская область - 54 833 случая;
  • Николаевская область - 24 749 случаев;
  • Одесская область - 59974 случая;
  • Полтавская область - 30 466 случаев;
  • Ровенская область - 36 974 случая;
  • Сумская область - 36 251 случай;
  • Тернопольская область - 31 581 случай;
  • Харьковская область - 63 178 случаев;
  • Херсонская область - 14 643 случая;
  • Хмельницкая область - 35 157 случаев;
  • Черкасская область - 32 803 случая;
  • Черновицкая область - 37 266 случаев;
  • Черниговская область - 25 330 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, вчера за сутки от ковида выздоровело рекордное количество пациентов.

14 декабря в Украине зафиксирован 6 451 новый случай COVID-19. При этом было проведено 25 582 тестирования, в частности методом ПЦР - 20 493, методом ИФА - 5 089.

Месяц назад, в воскресенье, 15 ноября, в Украине было проведено 33 486 тестирований, а на прошлой неделе, 6 декабря, - 33 502 тестирования.

Из-за уменьшения количества тестов Минздрав распорядился тестировать на ковид всех людей с симптомами ОРВИ.

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