За сутки в Украине обнаружили 10 622 новых случая ковида, выздоровели 12 549 пациентов
За сутки было проведено 63 445 тестирований, госпитализированы - 3 242 человека
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 10 622 новых случая коронавируса COVID-19. В частности, заболел 501 ребенок и 579 медработников.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.
Госпитализированы за сутки 3 242 человека. 264 пациента умерли, 12 549 - выздоровели.
За сутки было проведено 63 445 тестирований, в частности методом ПЦР - 40 740, методом ИФА - 22705.
За все время пандемии в Украине заболели - 919 704 человека, 535 417 - выздоровели. От осложнений умерли 15 744 пациента.
Всего было проведено 5 125 389 ПЦР-тестирований.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в г. Киев (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.
Статистика в регионах:
- г. Киев - 95 160 случаев;
- Винницкая область - 20 093 случая;
- Волынская область - 28 923 случая;
- Днепропетровская область - 50 316 случаев;
- Донецкая область - 30 466 случаев;
- Житомирская область - 34 611 случаев;
- Закарпатская область - 26 432 случая;
- Запорожская область - 43 835 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 082 случая;
- Киевская область - 50 040 случаев;
- Кировоградская область - 7375 случаев;
- Луганская область - 8166 случаев;
- Львовская область - 54 833 случая;
- Николаевская область - 24 749 случаев;
- Одесская область - 59974 случая;
- Полтавская область - 30 466 случаев;
- Ровенская область - 36 974 случая;
- Сумская область - 36 251 случай;
- Тернопольская область - 31 581 случай;
- Харьковская область - 63 178 случаев;
- Херсонская область - 14 643 случая;
- Хмельницкая область - 35 157 случаев;
- Черкасская область - 32 803 случая;
- Черновицкая область - 37 266 случаев;
- Черниговская область - 25 330 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, вчера за сутки от ковида выздоровело рекордное количество пациентов.
14 декабря в Украине зафиксирован 6 451 новый случай COVID-19. При этом было проведено 25 582 тестирования, в частности методом ПЦР - 20 493, методом ИФА - 5 089.
Месяц назад, в воскресенье, 15 ноября, в Украине было проведено 33 486 тестирований, а на прошлой неделе, 6 декабря, - 33 502 тестирования.
Из-за уменьшения количества тестов Минздрав распорядился тестировать на ковид всех людей с симптомами ОРВИ.