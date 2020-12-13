Во Львовской области мужчина пытался поджечь отделение полиции

Решается вопрос о задержании подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В городе Новояворовск Львовской области неизвестный мужчина разбил окно и бросил дымовую шашку в помещение участкового пункта полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Происшествие случилось вечером 12 декабря.

Работники ГСЧС погасили огонь - в результате происшествия было частично повреждено одно из окон и подоконник здания.

Пострадавших в результате возгорания нет, участковый пункт был закрыт.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Яворовского отдела полиции.

По факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Городецкой местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до десяти лет.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 27-летний местный житель.

Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении заказчика и организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук во Львове.

Следователи установили, что организатором поджога был работник Франковского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области. Он действовал по заказу львовянина, который подозревается в организации масштабных контрабандных схем.

Для совершения преступления полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги и предоставил необходимую информацию об автомобиле журналистки. В ночь на 30 января 2020 года мужчина совершил поджог.