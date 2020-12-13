Во Львовской области мужчина пытался поджечь отделение полиции

Решается вопрос о задержании подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во Львовской области мужчина пытался поджечь отделение полиции
Фото: westnews.info

В городе Новояворовск Львовской области неизвестный мужчина разбил окно и бросил дымовую шашку в помещение участкового пункта полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Происшествие случилось вечером 12 декабря.

Работники ГСЧС погасили огонь - в результате происшествия было частично повреждено одно из окон и подоконник здания.

Пострадавших в результате возгорания нет, участковый пункт был закрыт.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Яворовского отдела полиции.

По факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Городецкой местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до десяти лет.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 27-летний местный житель.

Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении заказчика и организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук во Львове.

Следователи установили, что организатором поджога был работник Франковского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области. Он действовал по заказу львовянина, который подозревается в организации масштабных контрабандных схем.

Для совершения преступления полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги и предоставил необходимую информацию об автомобиле журналистки. В ночь на 30 января 2020 года мужчина совершил поджог.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер народный артист Украины Владимир ПолубоярцевУмер народный артист Украины Владимир Полубоярцев
В ВСУ еще один человек умер от коронавирусаВ ВСУ еще один человек умер от коронавируса
В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в McDonaldsВ Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в McDonalds
В Индии сотни людей госпитализированы из-за неизвестной болезни, один пациент умерВ Индии сотни людей госпитализированы из-за неизвестной болезни, один пациент умер
В Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и ВеликобританииВ Киеве на горе обнаружили неизвестный монолит, аналогичные находили в США, Румынии и Великобритании
Блок рекламы


Похожие новости
На Киевщине мужчина угрожал жене гранатой, чтобы она от него не ушлаНа Киевщине мужчина угрожал жене гранатой, чтобы она от него не ушла
В Мариуполе мужчина захватил заложников и угрожал взорвать отделение банкаВ Мариуполе мужчина захватил заложников и угрожал взорвать отделение банка
В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в McDonaldsВ Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в McDonalds
В Одесской области мужчина жестоко избил полицейского и натравил на его напарника овчаркуВ Одесской области мужчина жестоко избил полицейского и натравил на его напарника овчарку
В Киеве мужчина во время пожара выпрыгнул с пятого этажаВ Киеве мужчина во время пожара выпрыгнул с пятого этажа
В Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцевВ Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцев
В Донецкой области задержали военного, который избил и поджег своего сослуживцаВ Донецкой области задержали военного, который избил и поджег своего сослуживца
В центре Киева нетрезвый мужчина начал стрелять из-за просьбы надеть маскуВ центре Киева нетрезвый мужчина начал стрелять из-за просьбы надеть маску
В Одесской области 17-летнему парню взрывом гранаты оторвало рукуВ Одесской области 17-летнему парню взрывом гранаты оторвало руку
Полиция сорвала "сходку" криминальных авторитетов в Черкасской областиПолиция сорвала "сходку" криминальных авторитетов в Черкасской области
Последние новости
Подгружаем последние новости