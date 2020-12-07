В Украине обнаружили еще 8 641 случай коронавирусной болезни

За прошедшие сутки в Украине провели 27 881 лабораторное исследование методом ПЦР и обнаружили 8 641 случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 037 человек, выписаны 5 123 пациента. Зафиксировано 145 летальных случаев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 821 947 человек. Выздоровели от коронавируса 423 704 пациента, 13 733 человека умерли от последствий болезни.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 81335 случаев;

- 81335 случаев; Винницкая область - 18 714 случаев;

Волынская область - 26 211 случаев;

Днепропетровская область - 45 040 случаев;

Донецкая область - 25792 случая;

Житомирская область - 32 318 случаев;

Закарпатская область - 24 663 случая;

Запорожская область - 36 937 случаев;

Ивано-Франковская область - 39 438 случаев;

Киевская область - 43854 случая;

Кировоградская область - 6360 случаев;

Луганская область - 7088 случаев;

Львовская область - 50 175 случаев;

Николаевская область - 21 429 случаев;

Одесская область - 51 810 случаев;

Полтавская область - 25 655 случаев;

Ровенская область - 33 714 случаев;

Сумская область - 33 658 случаев;

Тернопольская область - 29 788 случаев;

Харьковская область - 59 393 случая;

Херсонская область - 12 159 случаев;

Хмельницкая область - 32 429 случаев;

Черкасская область - 27 167 случаев;

Черновицкая область - 35 378 случаев;

Черниговская область - 21 442 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вчера сообщалось, что Украина вышла на шестнадцатое место в мировом "ковидном рейтинге".