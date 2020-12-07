В Украине обнаружили еще 8 641 случай коронавирусной болезни
Выздоровели 5 123 пациента, зафиксировано 145 связанных с ковидом смертей.
За прошедшие сутки в Украине провели 27 881 лабораторное исследование методом ПЦР и обнаружили 8 641 случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 037 человек, выписаны 5 123 пациента. Зафиксировано 145 летальных случаев.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Наибольшее количество новых случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 821 947 человек. Выздоровели от коронавируса 423 704 пациента, 13 733 человека умерли от последствий болезни.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 81335 случаев;
- Винницкая область - 18 714 случаев;
- Волынская область - 26 211 случаев;
- Днепропетровская область - 45 040 случаев;
- Донецкая область - 25792 случая;
- Житомирская область - 32 318 случаев;
- Закарпатская область - 24 663 случая;
- Запорожская область - 36 937 случаев;
- Ивано-Франковская область - 39 438 случаев;
- Киевская область - 43854 случая;
- Кировоградская область - 6360 случаев;
- Луганская область - 7088 случаев;
- Львовская область - 50 175 случаев;
- Николаевская область - 21 429 случаев;
- Одесская область - 51 810 случаев;
- Полтавская область - 25 655 случаев;
- Ровенская область - 33 714 случаев;
- Сумская область - 33 658 случаев;
- Тернопольская область - 29 788 случаев;
- Харьковская область - 59 393 случая;
- Херсонская область - 12 159 случаев;
- Хмельницкая область - 32 429 случаев;
- Черкасская область - 27 167 случаев;
- Черновицкая область - 35 378 случаев;
- Черниговская область - 21 442 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вчера сообщалось, что Украина вышла на шестнадцатое место в мировом "ковидном рейтинге".