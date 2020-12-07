В Украине обнаружили еще 8 641 случай коронавирусной болезни

Выздоровели 5 123 пациента, зафиксировано 145 связанных с ковидом смертей.

За прошедшие сутки в Украине провели 27 881 лабораторное исследование методом ПЦР и обнаружили 8 641 случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 037 человек, выписаны 5 123 пациента. Зафиксировано 145 летальных случаев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 821 947 человек. Выздоровели от коронавируса 423 704 пациента, 13 733 человека умерли от последствий болезни.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев - 81335 случаев;
  • Винницкая область - 18 714 случаев;
  • Волынская область - 26 211 случаев;
  • Днепропетровская область - 45 040 случаев;
  • Донецкая область - 25792 случая;
  • Житомирская область - 32 318 случаев;
  • Закарпатская область - 24 663 случая;
  • Запорожская область - 36 937 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 39 438 случаев;
  • Киевская область - 43854 случая;
  • Кировоградская область - 6360 случаев;
  • Луганская область - 7088 случаев;
  • Львовская область - 50 175 случаев;
  • Николаевская область - 21 429 случаев;
  • Одесская область - 51 810 случаев;
  • Полтавская область - 25 655 случаев;
  • Ровенская область - 33 714 случаев;
  • Сумская область - 33 658 случаев;
  • Тернопольская область - 29 788 случаев;
  • Харьковская область - 59 393 случая;
  • Херсонская область - 12 159 случаев;
  • Хмельницкая область - 32 429 случаев;
  • Черкасская область - 27 167 случаев;
  • Черновицкая область - 35 378 случаев;
  • Черниговская область - 21 442 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вчера сообщалось, что Украина вышла на шестнадцатое место в мировом "ковидном рейтинге".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Браконьера-”инноватора” задержали в Киеве (видео)Браконьера-”инноватора” задержали в Киеве (видео)
За сутки в Киеве от коронавируса умерли 15 человекЗа сутки в Киеве от коронавируса умерли 15 человек
В Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцевВ Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцев
В Украине почти 200 тысяч человек заболели ОРВИ за неделюВ Украине почти 200 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю
Киев вновь попал в двадцатку крупных городов с самым загрязненным воздухомКиев вновь попал в двадцатку крупных городов с самым загрязненным воздухом
Блок рекламы


Похожие новости
В Индии сотни людей госпитализированы из-за неизвестной болезни, один пациент умерВ Индии сотни людей госпитализированы из-за неизвестной болезни, один пациент умер
За сутки в Украине зарегистрировано 11 590 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Украине зарегистрировано 11 590 новых случаев коронавируса
Вследствие ковида в Украине умерли еще двое военныхВследствие ковида в Украине умерли еще двое военных
В Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцевВ Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцев
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 825 новых случаев ковидаВ Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 825 новых случаев ковида
В Украине обнаружили еще более 15 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусомВ Украине обнаружили еще более 15 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом
В Украине почти 200 тысяч человек заболели ОРВИ за неделюВ Украине почти 200 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю
В Украине за сутки обнаружили 9 946 новых случаев ковидаВ Украине за сутки обнаружили 9 946 новых случаев ковида
В Украине за сутки выявлено около 13 тысяч новых носителей коронавирусаВ Украине за сутки выявлено около 13 тысяч новых носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 16 294 новых случая ковидаЗа прошедшие сутки в Украине зафиксировано 16 294 новых случая ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости