Кличко распорядился начать подготовку к празднованию Нового года и Рождества

Кличко распорядился начать подготовку к празднованию Нового года и Рождества

Мэр Киева Виталий Кличко распорядился  начать подготовку  к празднованию Нового года и Рождества. В частности, определены места размещения световых и арт-инсталляций в рамках проекта “Парад культур”. 

Об этом KV стало известно из распоряжения № 1860 от 27 ноября “Об организационных мероприятиях, связанных с празднованием в Киеве Нового 2021 и Рождества Христова” мэра Киева Виталия Кличко.

 “Департаменту культуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) обеспечить финансирование художественного проекта “Парад культур” в пределах общего объема ассигнований, предусмотренных в бюджете города Киева на 2020 год на соответствующие цели”, – сказано в распоряжении.

Виталий Кличко поручил уточнить перечень мест размещения световых- и арт-инсталляций согласно определенному списку мест и просить “ДТЭК Киевские электросети” обеспечить подключение их к сетям.

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Также, согласно распоряжению, Киев намерен просить  до 31 января 2021 года столичную полицию – обеспечить безопасность и порядок в местах размещения инсталляций, а киевских спасателей – обеспечить дежурство пожарно-спасательной техники.

Кроме того, Подольской, Печерской и Шевченковской райгосадминистрациям поручено обеспечить в этих местах контроль за вывозом мусора, а КП“Киевводфонд” поручена установка мобильных туалетных кабин.

Также Кличко поручил райгосадминистрациям обеспечить праздничное оформление улиц и площадей и установку елок в своих районах.

Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА поручено обеспечить круглосуточную работу фуникулера в ночь с 31 декабря 2020 на 1 января 2021.

Контроль за выполнением возложен на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского

Ранее KV сообщала, что в конце октября с.г.  Киевская горгосадминистрация (КГГА) по результатам проведенных конкурсов на лучший проект по организации празднования новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площади определили победителя. Однако в КГГА сообщили, что окончательное решение о проведении празднований в столичной администрации будут принимать с учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Фото: открытые источники


Оксана Олейникова, КиевВласть

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