За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 16 294 новых случая ковида
Госпитализированы - 1 639 человек, летальных случаев - 184
По состоянию на 28 ноября 2020 года в Украине зафиксировано 16 294 новых случая коронавирусной болезни.
Об этом информирует Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".
В частности, заболели 689 детей и 631 медработник. За минувшие сутки госпитализированы - 1 639 человек, летальных случаев - 184, выписаны - 8 897 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 709 701 человек, выписаны - 335 135 человек, зафиксировано 12 093 смертей и проведено 4 463 249 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 67278 случаев;
- Винницкая область - 17 051 случай;
- Волынская область - 23 656 случаев;
- Днепропетровская область - 36 487 случаев;
- Донецкая область - 22 210 случаев;
- Житомирская область - 29 098 случаев;
- Закарпатская область - 22 974 случая;
- Запорожская область - 29 296 случаев;
- Ивано-Франковская область - 35 374 случая;
- Киевская область - 36 214 случаев;
- Кировоградская область - 4941 случай;
- Луганская область - 6185 случаев;
- Львовская область - 45 052 случая;
- Николаевская область - 17 710 случаев;
- Одесская область - 42 851 случай;
- Полтавская область - 21 490 случаев;
- Ровенская область - 30 430 случаев;
- Сумская область - 27 603 случая;
- Тернопольская область - 27 425 случаев;
- Харьковская область - 54 517 случаев;
- Херсонская область - 9845 случаев;
- Хмельницкая область - 28 917 случаев;
- Черкасская область - 22 053 случая;
- Черновицкая область - 33 291 случай;
- Черниговская область - 17 753 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 26 ноября в Украине обнаружили 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За сутки госпитализированы 2 069 человек. 8 843 пациента выздоровели от ковида, 192 - умерли.