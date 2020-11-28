За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 16 294 новых случая ковида

По состоянию на 28 ноября 2020 года в Украине зафиксировано 16 294 новых случая коронавирусной болезни.

Об этом информирует Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

В частности, заболели 689 детей и 631 медработник. За минувшие сутки госпитализированы - 1 639 человек, летальных случаев - 184, выписаны - 8 897 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 709 701 человек, выписаны - 335 135 человек, зафиксировано 12 093 смертей и проведено 4 463 249 ПЦР-тестирований.

Фото: Телеграм-канал Коронавирус_инфо

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 67278 случаев;

- 67278 случаев; Винницкая область - 17 051 случай;

Волынская область - 23 656 случаев;

Днепропетровская область - 36 487 случаев;

Донецкая область - 22 210 случаев;

Житомирская область - 29 098 случаев;

Закарпатская область - 22 974 случая;

Запорожская область - 29 296 случаев;

Ивано-Франковская область - 35 374 случая;

Киевская область - 36 214 случаев;

Кировоградская область - 4941 случай;

Луганская область - 6185 случаев;

Львовская область - 45 052 случая;

Николаевская область - 17 710 случаев;

Одесская область - 42 851 случай;

Полтавская область - 21 490 случаев;

Ровенская область - 30 430 случаев;

Сумская область - 27 603 случая;

Тернопольская область - 27 425 случаев;

Харьковская область - 54 517 случаев;

Херсонская область - 9845 случаев;

Хмельницкая область - 28 917 случаев;

Черкасская область - 22 053 случая;

Черновицкая область - 33 291 случай;

Черниговская область - 17 753 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 26 ноября в Украине обнаружили 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За сутки госпитализированы 2 069 человек. 8 843 пациента выздоровели от ковида, 192 - умерли.