В Киеве родителей не пустят на новогодние утренники в детсады и школы
Новогодние праздники в детских садах и школах столицы пройдут без присутствия родителей и гостей. Такое решение в пятницу, 27 ноября, принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
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“На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью в садиках и школах пока контролируемая. Это – результат совместной работы родителей и педагогов. В заведениях происходит тщательный контроль за заболеваемостью детей и работников. За соблюдением необходимых правил безопасности. А родители при первых признаках болезни оставляют детей дома. Но мы все понимаем, что эпидемиологическая ситуация – сложная. И вместе мы должны делать все, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса. Поэтому новогодние и рождественские праздники в учреждениях дошкольного образования и в школах столицы будут проходить без родителей и приглашенных гостей”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он отметил, что такое решение в пятницу, 27 ноября, принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проанализировав требования постановления правительства и постановления Главного государственного санитарного врача Украины.
“Так мы избежим скопления людей в садах и школах и минимизируем риски инфицирования. Ведь часто дети болеют коронавирус бессимптомно, но передают вирус тем, кто с ними контактирует и находится рядом. Я надеюсь на понимание родителей. И на четкое выполнение решения руководителями школ и садиков”, – подчеркнул Виталий Кличко.
Он отметил, что праздники в учебных заведениях будут, но только для детей.
Как сообщала
Напомним, Киевский городской противотуберкулезный диспансер № 1 прекратил прием больных и перевел пациентов в другие клиники. Это связано с тем, что столичные власти определили тубдиспансер в список медучреждений для госпитализации больных COVID-19.
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