В Киеве родителей не пустят на новогодние утренники в детсады и школы

В Киеве родителей не пустят на новогодние утренники в детсады и школы

Новогодние праздники в детских садах и школах столицы пройдут без присутствия родителей и гостей. Такое решение в пятницу, 27 ноября, принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью в садиках и школах пока контролируемая. Это – результат совместной работы родителей и педагогов. В заведениях происходит тщательный контроль за заболеваемостью детей и работников. За соблюдением необходимых правил безопасности. А родители при первых признаках болезни оставляют детей дома. Но мы все понимаем, что эпидемиологическая ситуация – сложная. И вместе мы должны делать все, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса. Поэтому новогодние и рождественские праздники в учреждениях дошкольного образования и в школах столицы будут проходить без родителей и приглашенных гостей”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что такое решение в пятницу, 27 ноября, принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проанализировав требования постановления правительства и постановления Главного государственного санитарного врача Украины.

“Так мы избежим скопления людей в садах и школах и минимизируем риски инфицирования. Ведь часто дети болеют коронавирус бессимптомно, но передают вирус тем, кто с ними контактирует и находится рядом. Я надеюсь на понимание родителей. И на четкое выполнение решения руководителями школ и садиков”, – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что праздники в учебных заведениях будут, но только для детей. 

Как сообщала KV, за минувшие сутки, 26 ноября, в столице зафиксировано наибольшее количество новых случаев коронавирусной болезни за весь период пандемии. Инфицированными коронавирусом оказались 1520 человек. Кроме того, за сутки от коронавируса умерли 26 киевлян.

Напомним, Киевский городской противотуберкулезный диспансер № 1 прекратил прием больных и перевел пациентов в другие клиники. Это связано с тем, что столичные власти определили тубдиспансер в список медучреждений для госпитализации больных COVID-19

Фото: dnz24.org.ua


Сергей Албул, КиевВласть

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