В Одесской области 17-летнему парню взрывом гранаты оторвало руку

Молодой человек нашел боеприпас в машине у местного фермера.

Граната РГД-5 взорвалась в руках у 17-летнего парня в Саратском районе Одесской области. Пострадавшему пришлось частично ампутировать конечность.

Пресс-служба областной полиции сообщает подробности взрыва.

По данным ведомства, молодой человек нашел боеприпас в машине у местного фермера. Гранату спрятал в транспорте пастух, заявивший, что несколько дней назад нашел ее в поле.

Взрыв произошел, когда парень пас скот. Сейчас пострадавший находится в районной больнице.

Полученные обломки гранаты правоохранители направили на экспертизу. Продолжается следствие.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Накануне сообщалось, что в оккупированном Шахтерске двухлетний ребенок лишился глаза из-за взрыва боеприпаса. В общем осколочные ранения получили трое детей и их отчим, "показывавший фейерверк".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Тбилиси освобождены все заложники, которых захватил человек с гранатой (обновлено)
Алена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осениАлена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осени
Надя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критикиНадя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критики
От коронавируса умер главный врач Черновицкой больницыОт коронавируса умер главный врач Черновицкой больницы
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 213 больных коронавирусомВ Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 213 больных коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция сорвала "сходку" криминальных авторитетов в Черкасской областиПолиция сорвала "сходку" криминальных авторитетов в Черкасской области
Из-за инцидента в военном госпитале во Львовской области эвакуировали 21 пациентаИз-за инцидента в военном госпитале во Львовской области эвакуировали 21 пациента
В Донецкой области из-за прорыва не работает водопровод "Горловка-Торецк"В Донецкой области из-за прорыва не работает водопровод "Горловка-Торецк"
В Житомирской области совершил самоубийство лейтенант ВСУВ Житомирской области совершил самоубийство лейтенант ВСУ
В Хмельницкой области умер фермер, которого пытали неизвестные преступники ради денегВ Хмельницкой области умер фермер, которого пытали неизвестные преступники ради денег
РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)
60% госпитализированных с COVID-19 в Киевской области находятся на кислородной поддержке60% госпитализированных с COVID-19 в Киевской области находятся на кислородной поддержке
В Донецкой области пять населенных пунктов остались без воды из-за аварииВ Донецкой области пять населенных пунктов остались без воды из-за аварии
В Винницкой области от осложнений после COVID-19 умер главврач Тульчинской ЦРБ
В Луганской области пострадали отец и сын, которые пытались разобрать гранатуВ Луганской области пострадали отец и сын, которые пытались разобрать гранату
Последние новости
Подгружаем последние новости