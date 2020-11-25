В Одесской области 17-летнему парню взрывом гранаты оторвало руку

Молодой человек нашел боеприпас в машине у местного фермера.

Граната РГД-5 взорвалась в руках у 17-летнего парня в Саратском районе Одесской области. Пострадавшему пришлось частично ампутировать конечность.

Пресс-служба областной полиции сообщает подробности взрыва.

По данным ведомства, молодой человек нашел боеприпас в машине у местного фермера. Гранату спрятал в транспорте пастух, заявивший, что несколько дней назад нашел ее в поле.

Взрыв произошел, когда парень пас скот. Сейчас пострадавший находится в районной больнице.

Полученные обломки гранаты правоохранители направили на экспертизу. Продолжается следствие.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Накануне сообщалось, что в оккупированном Шахтерске двухлетний ребенок лишился глаза из-за взрыва боеприпаса. В общем осколочные ранения получили трое детей и их отчим, "показывавший фейерверк".