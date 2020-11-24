За выходные полиция закрыла в Украине более 1300 заведений за нарушение “карантина выходного дня”
За выходные правоохранители прекратили работу 1347 субъектов хозяйствования. За пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты вынесено 1395 постановлений.
Об этом
В минувшие выходные, в соответствии с постановлением Кабинета министров от 11.11.2020 г.
По результатам проверок на представителей заведений составлено 1144 административных протокола.
Также в течение выходных начато два уголовных производства по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.
За пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты вынесено 1395 постановлений о совершении правонарушения, предусмотренного
Как сообщала ранее
Фото: