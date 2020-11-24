За выходные полиция закрыла в Украине более 1300 заведений за нарушение “карантина выходного дня”

За выходные полиция закрыла в Украине более 1300 заведений за нарушение &ldquo;карантина выходного дня&rdquo;

За выходные правоохранители  прекратили работу 1347 субъектов хозяйствования. За пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты вынесено 1395 постановлений.

Об этом KV стало известно из сообщения отдела коммуникации Нацполиции. 

В минувшие выходные, в соответствии с постановлением Кабинета министров от 11.11.2020 г. №1100, полицейские осуществляли проверку соблюдения требований "карантина выходного дня". За два минувших выходных дня полиция закрыла 1347 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки карантинным ограничениям. В частности: заведений торгового и бытового обслуживания – 969, заведений общественного питания – 327, учреждений по оказанию услуг размещения – 18, торгово-развлекательных центров – 22, спортивных залов и бассейнов – 5, дискотек и ночных клубов – 4, театров, кинотеатров и музеев – 2.

По результатам проверок на представителей заведений составлено 1144 административных протокола. 

Также в течение выходных начато два уголовных производства по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

За пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты вынесено 1395 постановлений о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них 1369 – во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях и 26 – во время пребывания в общественном транспорте.

Как сообщала ранее KV,  за прошедшие выходные правоохранители Киева проверили 1509 объектов хозяйственной деятельности. По результатам проверок, в 243 случаях были выявлены нарушения карантина и составлены админпротоколы. 

Фото: rivnenews


Игорь Константинов, КиевВласть

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