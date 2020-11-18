В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1213 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 1213 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Киева Виталий Кличко.

"Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 53 855. Заболели:

673 женщины в возрасте от 18 до 94 лет

451 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет

51 девочка от 25 дней до 17 лет и 38 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 39 медиков", - говорится в сообщении.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 94 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 23 человека. Всего COVID-19 унес жизни 1013 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 430 человек. В целом коронавирус побороли 19 556 жителей Киева .

"Сегодня в стационарах медучреждений города лечится 1961 больной коронавирусом. Из них 32 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 723 пациента. Кислородную поддержку получают 1002 человека. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной. Город подготовил более 4500 коек для приема больных коронавирусом. Заполненность коек в столице - почти 52%", - добавил Кличко.

Фото: пресс-служба КГГА

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы 1668 человек, 256 пациентов умерли.

Ранее в Минздраве сообщили, что Соединенные Штаты помогут Украине усилить коммуникацию с компаниями-производителями вакцин от коронавируса для ускорения подписания контрактов на получение препарата.

ВОЗ надеется, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в середине 2021 года.