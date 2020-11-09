Суд арестовал мужчину, который устроил резню в Кривом Роге

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Фото: https://dp.npu.gov.ua/

Подозреваемого в убийстве двух и ранении восьми человек, которое произошло 7 ноября в Кривом Роге, взяли под стражу в зале суда.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Сегодня, 9 ноября, Центрально-Городской районный в г. Кривой Рог суд избрал 29-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу в Кривом Роге мужчина с ножом напал на прохожих и убил двух мужчин - 31 и 66 лет. Еще 8 человек пострадали, среди них - 8-летний мальчик.

Зловмисника затримали.

Нападающему сообщено о подозрении по ч. 2 п. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1, 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). За содеянное ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.