З'явилися трагічні подробиці загибелі 20-річної чемпіонки у Кривому Розі: "Вона сиділа біля паркану та..."
Російські окупанти забрали життя 20-річної Даші Курдель, яка була багаторазовою переможницею міжнародних змагань зі спортивних танців.
Дівчина тренувалася на спортмайданчику в Інгулецькому районі Кривого Рогу разом зі своїм батьком, коли вранці 9 липня туди прилетів снаряд із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє місцеве видання Горсовет.
Як розповіли очевидці, у 43-річного чоловіка були видимі ознаки поранень, а у дівчини ні. Вона сиділа біля паркану та була дуже бліда. Перехожі до приїзду медиків надали першу допомогу постраждалим. Але вже в лікарні з\'ясувалося, що у Дар\'ї дуже серйозні поранення. Дівчина померла у реанімації.
Батька Дарії прооперували. Він наразі перебуває у лікарні.
Відомо, що разом із мамою Даша вела студію танців на пілоні в Інгульці. Свого часу виграла чемпіонат України у цьому виді спорту. Дівчина навчалася у Криворізькому юридичному фаховому коледжі.