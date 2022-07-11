З'явилися трагічні подробиці загибелі 20-річної чемпіонки у Кривому Розі: "Вона сиділа біля паркану та..."

З\'явилися трагічні подробиці загибелі 20-річної чемпіонки у Кривому Розі:

Російські окупанти забрали життя 20-річної Даші Курдель, яка була багаторазовою переможницею міжнародних змагань зі спортивних танців.

Дівчина тренувалася на спортмайданчику в Інгулецькому районі Кривого Рогу разом зі своїм батьком, коли вранці 9 липня туди прилетів снаряд із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє місцеве видання Горсовет.

Як розповіли очевидці, у 43-річного чоловіка були видимі ознаки поранень, а у дівчини ні. Вона сиділа біля паркану та була дуже бліда. Перехожі до приїзду медиків надали першу допомогу постраждалим. Але вже в лікарні з\'ясувалося, що у Дар\'ї дуже серйозні поранення. Дівчина померла у реанімації.

Батька Дарії прооперували. Він наразі перебуває у лікарні.

Відомо, що разом із мамою Даша вела студію танців на пілоні в Інгульці. Свого часу виграла чемпіонат України у цьому виді спорту. Дівчина навчалася у Криворізькому юридичному фаховому коледжі.

"Даша була дуже життєрадісною, цілеспрямованою та товариською дівчинкою, спортсменкою, багатократною переможницею міжнародних змагань зі спортивних танців, активною студенткою та завжди мала багато планів та нових ідей", — так про загиблу відгукуються у колективі навчального закладу.

 


Тарас Галушко, politeka.net





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