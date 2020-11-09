За прошедшие сутки в Украине зафиксировано менее 9 тысяч новых носителей коронавируса

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8687 новых случаев заболевания COVID-19. Коронавирус был обнаружен у 350 детей и у 321 медработника.

Об этом KV стало известно из сообщения министра здравоохранения Украины Максима Степанова на странице в соцсети Facebook.

Как сообщил Максим Степанов, за прошедшие сутки:

госпитализированы – 1100 человек;летальных случаев – 115;выздоровели – 2277 человек;осуществлено тестирований в сутки – 41114 (в т.ч. методом ПЦР – 34393, методом ИФА – 6721).

За все время пандемии в Украине:

заболели – 469018 человек;выздоровели – 209143 человека;летальных случаев – 8565;проведения ПЦР-тестов – 3648292.

Министр отметил, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев

– 44920 случаев;Винницкая область – 12 566 случаев;Волынская область – 16 436 случаев;Днепропетровская область – 17 965 случаев;Донецкая область – 14 190 случаев;Житомирская область – 18 970 случаев;Закарпатская область – 17 192 случая;Запорожская область – 14 105 случаев;Ивано-Франковская область – 24 494 случая;Киевская область – 20 410 случаев;Кировоградская область – 3142 случая;Луганская область – 4539 случаев;Львовская область – 33 754 случая;Николаевская область – 10 559 случаев;Одесская область – 28 728 случаев;Полтавская область – 12 204 случая;Ровенская область – 22 140 случаев;Сумская область – 14 863 случая;Тернопольская область – 22 216 случаев;Харьковская область – 43 930 случаев;Херсонская область – 5558 случаев;Хмельницкая область – 19 839 случаев;Черкасская область – 10 723 случая;Черновицкая область – 25 411 случаев;Черниговская область – 10 164 случая.