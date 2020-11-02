В Киеве на карантин закрыты 8 школ и 9 детских садов

В Киеве на карантин закрыты 8 школ и 9 детских садов

В столице из-за заболевания коронавирусом среди учащихся и педагогов на карантин закрыты восемь школ и девять детских садов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“На карантин в Киеве остаются закрытыми восемь школ. А также на дистанционном обучении 449 классов в 133 школах столицы. Болеют коронавирусом 559 учеников и 567 педагогов”, – во время онлайн-брифинга сообщила пресс-секретарь Киевского городского головы Виталия Кличко Оксана Зиновьева.

Также сообщается, что закрыты на карантин девять детских садов столицы. И 103 группы в почти сотне детских садов. Посещаемость детских садов на сегодня – более 52 процентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 507 новых носителей коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли за сутки 9 киевлян. 

Фото: zn.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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