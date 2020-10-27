Полиция в течение четырех часов задержала иностранца по подозрению в убийстве мужчины в Киеве (фото, видео)
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Сообщается, что в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Победы лежит мужчина с ножевыми ранениями.
Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, прибывшие на место правоохранители провели первоочередные следственные действия, опросили свидетелей и очевидцев, а также изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения.
Согласно сообщению, по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин Казахстана, 1980 года рождения. Сейчас он дает показания следователям. Кроме того, правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.
“По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи под процессуальным руководством местной прокуратуры №10 сообщили задержанному о подозрении. В ближайшее время подозреваемому суд будет избирать меру пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы”, – рассказал генерал полиции Андрей Крищенко.
Напомним, столичные правоохранители задержали пассажира, который на почве внезапно вспыхнувшего конфликта нанес два ножевых ранения таксисту. От полученных ран водитель скончался в больнице. За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.