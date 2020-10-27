Полиция в течение четырех часов задержала иностранца по подозрению в убийстве мужчины в Киеве (фото, видео)

Полиция в течение четырех часов задержала иностранца по подозрению в убийстве мужчины в Киеве (фото, видео)
Возле одного из ресторанов на проспекте Победы в Киеве между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому несколько ударов ножом. После совершения преступления злоумышленник пытался бежать из столицы, но был задержан правоохранителями на трассе в Киевской области. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киева.

Сообщается, что в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Победы лежит мужчина с ножевыми ранениями. 

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, прибывшие на место правоохранители провели первоочередные следственные действия, опросили свидетелей и очевидцев, а также изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения.

“На месте мы установили, что у ресторана между 31-летним мужчиной с неизвестным возник конфликт. В ходе выяснения отношений незнакомец несколько раз ударил оппонента ножом, после чего скрылся. Пострадавший гражданин Грузии скончался на месте происшествия. Во время отработки полученной информации уже через несколько минут мы четко знали, кто причастен к совершению преступления и то, что с места происшествия злоумышленник уехал на машине. Сразу в столице была введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию вероятного подозреваемого в убийстве. Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в рамках программы “Безопасный город”, мы установили маршрут передвижения подозреваемого и начали его преследовать. Ориентировку сразу передали коллегам из Киевской области и благодаря слаженной работе мы задержали злоумышленника на трассе в 55 километрах от Киева”, – рассказал глава столичной полиции..

Согласно сообщению, по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин Казахстана, 1980 года рождения. Сейчас он дает показания следователям. Кроме того, правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.

“По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи под процессуальным руководством местной прокуратуры №10 сообщили задержанному о подозрении. В ближайшее время подозреваемому суд будет избирать меру пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы”, – рассказал генерал полиции Андрей Крищенко.

Напомним, столичные правоохранители задержали пассажира, который на почве внезапно вспыхнувшего конфликта нанес два ножевых ранения таксисту. От полученных ран водитель скончался в больнице. За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Полиция в течение четырех часов задержала иностранца по подозрению в убийстве мужчины в Киеве (фото, видео)
Полиция в течение четырех часов задержала иностранца по подозрению в убийстве мужчины в Киеве (фото, видео)
Полиция в течение четырех часов задержала иностранца по подозрению в убийстве мужчины в Киеве (фото, видео)
Полиция в течение четырех часов задержала иностранца по подозрению в убийстве мужчины в Киеве (фото, видео)

Игорь Бровко, КиевВласть

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