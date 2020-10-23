В Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом

В Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом

В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу - за прошедшие сутки заражение подтвердилось у 7 517 человек, 121 человек умер. Об этом по состоянию на пятницу, 23 октября, свидетельствуют данные карты СНБО.

С начала пандемии в Украине выявили 330 396 случаев коронавируса, из них 7 517 за минувший день.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 121 человек (всего 6164). Также вчера 2680 человек выздоровели (всего 137 578).

Активных больных сегодня 186 654, прирост за сутки - 4 716.

Сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется в Харьковской области (+693), Киеве (+635), Одесской области (+571), Хмельницкой области (+471), Житомирской области (+426), Запорожской области (+402), Тернопольской области (+330 ), Полтавской области (+316).

Напомним, предыдущий антирекорд по суточному приросту числа больных зафиксировали вчера, когда сообщалось о более семи тысячах случаях COVID-19 за сутки.

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