В Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом

В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу - за прошедшие сутки заражение подтвердилось у 7 517 человек, 121 человек умер. Об этом по состоянию на пятницу, 23 октября, свидетельствуют данные карты СНБО.



С начала пандемии в Украине выявили 330 396 случаев коронавируса, из них 7 517 за минувший день.



За минувшие сутки от COVID-19 умерли 121 человек (всего 6164). Также вчера 2680 человек выздоровели (всего 137 578).



Активных больных сегодня 186 654, прирост за сутки - 4 716.



Сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется в Харьковской области (+693), Киеве (+635), Одесской области (+571), Хмельницкой области (+471), Житомирской области (+426), Запорожской области (+402), Тернопольской области (+330 ), Полтавской области (+316).



Напомним, предыдущий антирекорд по суточному приросту числа больных зафиксировали вчера, когда сообщалось о более семи тысячах случаях COVID-19 за сутки.