Стало известно, кто организовал похищение дочери блогера на Киевщине

Похитить ребенка планировал сосед.

Стало известно, кто организовал похищение дочери блогера на Киевщине
Фото: instagram.com/alyona__loran

Злоумышленники планировали похитить дочь 31-летнего блогера Алены Лоран (Елена Дюрцкая). Девочку зовут Габриэла.

Об этом сама телеведущая SEE.UA рассказала в своем Instagram, отметив, что похищение планировалось еще с начала августа.

По ее словам, девочка ничего об этом не знала и "ни морально, ни физически не пострадала".

Женщина сообщила, что похитить ее ребенка планировал их сосед, с которым у них никогда не было конфликтов, но "он прослушивал разговоры наши на заднем дворике относительно бизнеса".

Алена Лоран отметила, что сосед, его жена и подельник арестованы без права внесения залога.

"Пусть послужит примером тому, кто лезет в семью ведьмы. Копая мне яму, в ней окажетесь сами", - добавила блогер.

Также она опубликовала видео, в котором прокомментировала громкое дело о похищении.

Напомним, правоохранители инсценировали похищение дочери блогера, за возвращение которой злоумышленники должны были получить 200 тысяч долларов США. 21 октября в селе Белогородка Киевской области полицейские задержали членов группировки во время получения средств.

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