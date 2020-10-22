Стало известно, кто организовал похищение дочери блогера на Киевщине
Похитить ребенка планировал сосед.
Злоумышленники планировали похитить дочь 31-летнего блогера Алены Лоран (Елена Дюрцкая). Девочку зовут Габриэла.
Об этом сама телеведущая SEE.UA рассказала в своем Instagram, отметив, что похищение планировалось еще с начала августа.
По ее словам, девочка ничего об этом не знала и "ни морально, ни физически не пострадала".
Женщина сообщила, что похитить ее ребенка планировал их сосед, с которым у них никогда не было конфликтов, но "он прослушивал разговоры наши на заднем дворике относительно бизнеса".
Алена Лоран отметила, что сосед, его жена и подельник арестованы без права внесения залога.
"Пусть послужит примером тому, кто лезет в семью ведьмы. Копая мне яму, в ней окажетесь сами", - добавила блогер.
Также она опубликовала видео, в котором прокомментировала громкое дело о похищении.
Напомним, правоохранители инсценировали похищение дочери блогера, за возвращение которой злоумышленники должны были получить 200 тысяч долларов США. 21 октября в селе Белогородка Киевской области полицейские задержали членов группировки во время получения средств.