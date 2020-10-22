Стало известно, кто организовал похищение дочери блогера на Киевщине

Злоумышленники планировали похитить дочь 31-летнего блогера Алены Лоран (Елена Дюрцкая). Девочку зовут Габриэла.

Об этом сама телеведущая SEE.UA рассказала в своем Instagram, отметив, что похищение планировалось еще с начала августа.

По ее словам, девочка ничего об этом не знала и "ни морально, ни физически не пострадала".

Женщина сообщила, что похитить ее ребенка планировал их сосед, с которым у них никогда не было конфликтов, но "он прослушивал разговоры наши на заднем дворике относительно бизнеса".

Алена Лоран отметила, что сосед, его жена и подельник арестованы без права внесения залога.

"Пусть послужит примером тому, кто лезет в семью ведьмы. Копая мне яму, в ней окажетесь сами", - добавила блогер.

Также она опубликовала видео, в котором прокомментировала громкое дело о похищении.