В Киеве за один день нашли четыре снаряда времен Второй мировой войны

В Киеве пиротехники за 18 октября изъяли и обезвредили четыре артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева .

"Так, в лесах Деснянского района г. Киева на ул. Радистов, ул. Крайней и просп. Лесном жителями столицы выявлено 2 артиллерийских снаряда Д-76 мм, 1 артиллерийский снаряд Д-122 мм и 1 артиллерийский снаряд Д-150 мм", - говорится в сообщении.

В ГСЧС также добавили, что обнаруженные боеприпасы изъяты и обезврежены на полигоне.

"Всего с начала года на территории г. Киева изъято и уничтожено 1767 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в апреле в Яворовском районе Львовской области во двор жилого дома упал снаряд, но не взорвался. Жертв и пострадавших в результате инцидента не было.