В Украине выявили еше 5590 новых больных коронавирусом

13 октября в Украине выявили еще 5590 больных коронавирусом. 107 человек умерли, выздоровели 2137.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Общее количество выявленных случаев в Украине - 276 177, умерших - 5229, тех, кто выздоровел - 118699.

Наибольшее количество заболевших обнаружили в Харьковской области - 637 человек.

В столице заболели 422 человека, зафиксирован 21 летальный случай.

Фото: Коронавирус в регионах

Подробная статистика по регионам:

Винницкая обл. - 7845 (+119)

Волынская - 10140 (+185)

Днепропетровская - 9614 (+342)

Донецкая - 6247 (+286)

Житомирская - 8861 (+200)

Закарпатская - 11169 (+127)

Запорожская - 5900 (+138)

Ивано-Франковская - 15765 (+185)

Кировоградская - 1396 (41)

г. Киев - 28512 (+422)

Киевская - 11751 (+226)

Львовская - 23474 (+345)

Луганская - 2015 (+98)

Николаевская - 5052 (+185)

Одесская - 17 349 (+302)

Полтавская - 5093 (+187)

Ровенская - 15026 (+158)

Сумская - 7712 (+227)

Тернопольская - 16478 (+228)

Харьковская - 26262 (+637)

Херсонская - 2112 (+88)

Хмельницкая - 9491 (+261)

Черновицкая - 16828 (+179)

Черкасская - 6047 (+198)

Черниговская - 6038 (+226)

Напомним, что вчера Кабинет министров продолжил карантин до конца 2020 года.

В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной болезни правительство вводит ряд новшеств. В частности - изменить правила разрешенного количества людей на массовых собраниях.

Так, в зеленой зоне на массовых мероприятиях позволить пребывание не более 50 человек в условиях социальной дистанции и масочного режима, в желтой - не более 30, в оранжевой - до 20. В красной зоне массовые мероприятия должны быть запрещены.

Также министру здравоохранения Максиму Степанову поставлена задача увеличить количество тестирований до 50 тысяч в сутки, но к концу года количество должно увеличиться до 75 тысяч в сутки.