В Украине выявили еше 5590 новых больных коронавирусом
Наибольшее количество зафиксировано на Харьковщине.
13 октября в Украине выявили еще 5590 больных коронавирусом. 107 человек умерли, выздоровели 2137.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Общее количество выявленных случаев в Украине - 276 177, умерших - 5229, тех, кто выздоровел - 118699.
Наибольшее количество заболевших обнаружили в Харьковской области - 637 человек.
В столице заболели 422 человека, зафиксирован 21 летальный случай.
Подробная статистика по регионам:
Винницкая обл. - 7845 (+119)
Волынская - 10140 (+185)
Днепропетровская - 9614 (+342)
Донецкая - 6247 (+286)
Житомирская - 8861 (+200)
Закарпатская - 11169 (+127)
Запорожская - 5900 (+138)
Ивано-Франковская - 15765 (+185)
Кировоградская - 1396 (41)
г. Киев - 28512 (+422)
Киевская - 11751 (+226)
Львовская - 23474 (+345)
Луганская - 2015 (+98)
Николаевская - 5052 (+185)
Одесская - 17 349 (+302)
Полтавская - 5093 (+187)
Ровенская - 15026 (+158)
Сумская - 7712 (+227)
Тернопольская - 16478 (+228)
Харьковская - 26262 (+637)
Херсонская - 2112 (+88)
Хмельницкая - 9491 (+261)
Черновицкая - 16828 (+179)
Черкасская - 6047 (+198)
Черниговская - 6038 (+226)
Напомним, что вчера Кабинет министров продолжил карантин до конца 2020 года.
В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной болезни правительство вводит ряд новшеств. В частности - изменить правила разрешенного количества людей на массовых собраниях.
Так, в зеленой зоне на массовых мероприятиях позволить пребывание не более 50 человек в условиях социальной дистанции и масочного режима, в желтой - не более 30, в оранжевой - до 20. В красной зоне массовые мероприятия должны быть запрещены.
Также министру здравоохранения Максиму Степанову поставлена задача увеличить количество тестирований до 50 тысяч в сутки, но к концу года количество должно увеличиться до 75 тысяч в сутки.