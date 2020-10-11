Киев попал в тройку городов с самым грязным воздухом в мире

Киев оказался в тройке мировых городов с самым грязным воздухом. Соответствующий рейтинг опубликовал ресурс IQAir, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. Украинская столица, по состоянию на 8:00, 11 октября, пропустила вперед только Дели и Тегеран.

Киев попал в тройку городов с самым грязным воздухом в мире

Дели (Индия) возглавил рейтинг самых загрязненных городов набрав 167 баллов по шкале индекса качества воздуха, на втором месте оказался Тегеран (Иран) с индексом 158, на третьем месте- Киев (Украина) с индексом 153. Далее идут Джакарта (Индонезия) - 144 и Лахор (Пакистан) с индексом 144 при норме не выше 50.

В десятку городов также вошли Дакка (Бангладеш), Ченду (Китай), Катманду (Непал) и Бишкек (Кыргызстан).

По состоянию на 15:00, украинская столица переместилась уже на 14 место. Если утром норма по загрязненности воздуха в столице была превышена в три раза, то днем ситуация близка к норме.

Воздух в Делли (Индия) по прежнему остается одним из худших в мире. В первой десятке городов с самым грязным воздухом находятся также три китайских города (Чэнду, Гуанчжоу, Ханчжоу).

Киев попал в тройку городов с самым грязным воздухом в мире

Чем вызваны такие показатели, создатели рейтинга не сообщили, однако, ситуация для жителей вышеупомянутых городов действительно критическая.

Ранее сообщалось, что Киев попал в десятку городов с наибольшим количеством высотных домов, опередив Лондон и Бангкок.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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