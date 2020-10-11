Киев попал в тройку городов с самым грязным воздухом в мире
Киев оказался в тройке мировых городов с самым грязным воздухом. Соответствующий рейтинг опубликовал ресурс IQAir, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. Украинская столица, по состоянию на 8:00, 11 октября, пропустила вперед только Дели и Тегеран.
Дели (Индия) возглавил рейтинг самых загрязненных городов набрав 167 баллов по шкале индекса качества воздуха, на втором месте оказался Тегеран (Иран) с индексом 158, на третьем месте- Киев (Украина) с индексом 153. Далее идут Джакарта (Индонезия) - 144 и Лахор (Пакистан) с индексом 144 при норме не выше 50.
В десятку городов также вошли Дакка (Бангладеш), Ченду (Китай), Катманду (Непал) и Бишкек (Кыргызстан).
По состоянию на 15:00, украинская столица переместилась уже на 14 место. Если утром норма по загрязненности воздуха в столице была превышена в три раза, то днем ситуация близка к норме.
Воздух в Делли (Индия) по прежнему остается одним из худших в мире. В первой десятке городов с самым грязным воздухом находятся также три китайских города (Чэнду, Гуанчжоу, Ханчжоу).
Чем вызваны такие показатели, создатели рейтинга не сообщили, однако, ситуация для жителей вышеупомянутых городов действительно критическая.
Ранее сообщалось, что Киев попал в десятку городов с наибольшим количеством высотных домов, опередив Лондон и Бангкок.