В Днепре патрульные обнаружили четырех детей в возрасте от 5 месяцев до 5 лет, которые двое суток были закрыты дома одни

Правоохранителей вызвали соседи.

В Днепре патрульные обнаружили четырех детей в возрасте от 5 месяцев до 5 лет, которые двое суток были закрыты дома одни
Фото: facebook.com/dnipropolice

В Днепре патрульные обнаружили четырех детей в возрасте от 5 месяцев до 5 лет, которые двое суток были закрыты дома одни. Об этом сообщили на странице патрульной полиции Днепропетровской области в фейсбук.

"О том, что в доме на улице Профсоюзной находятся дети без родительского надзора, сообщили 9 сентября на спецлинию 102 неравнодушные граждане. Люди рассказали, что родители детей отсутствуют уже двое суток, а из дома постоянно звучит детский плач", - говорится в сообщении.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что двери в помещение закрыты. Внутри плакал младенец.

"Стражи порядка позвали хозяев, и вместо них у окна появились пятилетняя девочка, трехлетний мальчик и годовалый. Они сообщили полицейским, что папы и мамы нет дома - "они на работе". Инспекторы увидели, что дети заброшены и голодные", - рассказали в полиции.

Правоохранители вызвали скорую помощь, ювенальную превенцию и попали в квартиру через открытое окно.

Внутри был также пятимесячный мальчик.

Пока патрульные получали детей, а их осматривали врачи, домой вернулась их мать. 27-летняя женщина была с признаками алкогольного опьянения. Она рассказала, что оставила своих сыновей и дочь на отца, а сама уехала по делам.

Скорая госпитализировала детей в больницу. Решается вопрос о привлечении родителей детей к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что женщина утопила своего тяжелобольного четырехлетнего сына в Северо-Крымском канале на Херсонщине.

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